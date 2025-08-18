斯威雅蒂逆轉萊巴基那　生涯首度晉級辛辛那提大師賽決賽

▲波蘭前球后（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界女單排名第3的波蘭一姊斯威雅蒂（Iga Swiatek）在辛辛那提公開賽再次展現強勁火力，於4強賽中以7比5、6比3擊敗哈薩克第9種子萊巴基那（Elena Rybakina）；斯威雅蒂成功晉級決賽，這是她生涯首次闖入該賽事的決賽。

作為本屆賽事第3種子，斯威雅蒂過去2年曾在辛辛那提的半決賽止步，然而，這一次她在比賽的初期處於劣勢，首盤開局落後萊巴基那3比5，但斯威雅蒂在盤末展現超強韌性，從那時起贏得13局中的10局，最終取得了她對戰萊巴基那的4連勝，也是雙方近十場巡迴賽交手中的第6勝。

比賽過程中，斯威雅蒂的韌性和穩定性再度彰顯，她在首盤落後時保持冷靜，成功逆轉局勢，並在第2盤打出強勢表現，最終以總盤數2比0鎖定勝局。

賽後斯威雅蒂回顧了這場艱難的比賽，她表示：「天啊，這場比賽確實很艱難，比賽開始時，水準相當瘋狂，有時我們甚至無法跑到第二個球……但我在那裡是帶著強度和高品質的心態來打球，我對自己的表現感到滿意。」

斯威雅蒂此番進入決賽，已經是她近4場比賽中的第3次決賽亮相，她的表現相較於一年多前的低潮期，無疑是一次重大的突破。

決賽中，她將面對第7種子保莉妮（Jasmine Paolini），爭取她的第11個WTA1000賽事冠軍。

斯威雅蒂最後也談到了即將對陣保莉妮的準備：「她的比賽節奏也很快，並且旋轉很大，她的進攻也很有變化，經常會上網，我認為我需要做一些戰術準備，但老實說，我將會更多地專注於自己。」