葛斯密特單場3安助攻！洋基8比4獲勝　史上首次在布希球場橫掃紅雀

▲葛斯密特（Paul Goldschmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛斯密特（Paul Goldschmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基18日在布希球場8比4擊敗聖路易紅雀，不僅完成系列賽橫掃，更創下隊史首次在紅雀主場完成例行賽橫掃的紀錄；這場比賽的關鍵人物，正是昔日紅雀王牌、一度因膝傷缺陣的葛斯密特（Paul Goldschmidt），他單場貢獻3支強勁安打，包括2支二壘安打與一分打點，展現回歸實力。

條紋軍在第4局對紅雀先發米可拉斯（Miles Mikolas）展開猛攻，靠著連續4支安打灌進3分，先聲奪人；不過比賽直到後段才分出勝負，第7局貝林傑（Cody Bellinger）以高飛犧牲打追平比數，隨後第9局他擊出滾地球造成紅雀二壘手薩吉斯（Thomas Saggese）失誤，讓2名跑者回本壘，徹底奠定洋基勝局。

總教練布恩（Aaron Boone）對球隊韌性表現讚許：「我覺得今天打擊內容再次非常好，最後能把球打進場內，並把握對方失誤，這就是關鍵，用這樣的方式結束系列賽，迎接休息日，再好不過了。」

這場比賽是葛斯密特2024年離開紅雀後，首度回到聖路易先發出賽，他在賽前脫帽向滿場掌聲致意，隨後立即用表現回應球迷；第4局，他擊出初速110.8英哩的強勁二壘安打，幾乎飛越左中外野全壘打牆，開啟洋基的3分攻勢，第9局他再補上一支帶有打點的二壘安打，為球隊鎖定勝局。

談到傷勢，葛斯密特表示心情放鬆：「我其實並不擔心膝蓋，雖然潛意識裡會想測試一下，但我在打擊練習和守備時都沒問題，能上場打滿9局，真的很不錯。」

對手米可拉斯則說：「看到他回到場上我很高興，我應該知道別投那顆低內角球給他，他就是最擅長打這種球的人。」

布恩盛讚：「這就是經典的葛斯密特，他今天完全展現出來了。」

這場勝利讓洋基完成連續2個系列賽勝利，這是自5月下旬以來首見，接下來他們將啟程前往坦帕灣休息一天，隨後迎戰光芒，這也是自4月中以來，他們首次在光芒春訓主場比賽。

「這週我們拿下6場中的5勝，真的很棒，」葛斯密特說，「但接下來還有許多強敵，我們要繼續保持好的表現，我們絕對有機會。」

布恩最後則強調球隊的信心：「我們知道自己是一支好球隊，即使在低潮時期也沒有失去信心，我們有這樣的實力，但我們必須不斷去證明。」

