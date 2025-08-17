大谷翔平連14場比賽上壘！兩度保送跑回分　道奇3局打完5比0領先教士

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平，17日率隊在主場迎戰國聯西區同為首位的聖地牙哥教士，大谷今天以「第一棒・指定打擊」身份先發出賽；前兩打席大谷都選到四壞保送上壘，順利將連續上壘紀錄推進至14場，1局下半道奇也靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）的高飛犧牲打先馳得點，大谷攻下本季第116分。

教士今天派出去年拿下14勝、甚至投出過無安打比賽的右投席斯（Dylan Cease）先發；然而，大谷過往對戰他表現亮眼，生涯21打數敲出7安打、打擊率高達3成33，還轟出2發全壘打。

首打席席斯控球不穩，在1好球後連續投出4顆壞球，大谷輕鬆保送上壘，隨後在赫南德茲的右外野犧飛跑回首分，緊接著康佛托（Michael Conforto）敲出適時安打再添2分，道奇3比0擴大領先。

大谷翔平第二打席，席斯再度失準，在球數2好2壞時甚至投出逼近頭部的速球，大谷驚險閃避並當場大喊，現場球迷齊聲噓聲四起。

最終大谷再度獲得保送，隨後弗里曼（Freddie Freeman）擊出中外野飛球，教士外野手發生接球失誤，道奇趁勢追加2分，大谷也再次跑回本壘。

Jackson Merrill drops a flyball and the Dodgers lead 5-0 on just one hitpic.twitter.com/cX8k3yIiE1 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) August 17, 2025

本季截至目前，大谷翔平出賽120場，繳出打擊率2成82（468打數132安打）、43轟、80打點、17盜壘的全能數據；雖然近期長打稍有停滯，但他仍靠選球與跑壘持續為球隊建功，已累積五年連續單季至少80分打點。