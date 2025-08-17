運動雲

>

承襲大谷翔平哲學　花卷東甲子園展現強打風格

▲承襲大谷翔平哲學　花卷東甲子園展現強打風格。（圖／截自官網）

▲承襲大谷翔平哲學　花卷東甲子園展現強打風格。（圖／截自官網）

記者胡冠辰／綜合報導

全國高中棒球錦標賽第2回合，花卷東最終不敵東洋大姬路（兵庫），結束了今夏的征程；然而，這支球隊在甲子園留下的鮮明印象，並非戰績，而是每位打者揮出的強烈擊球聲響，以及建立在扎實體能基礎上的「強打風格」。

「冬天的週末我們一天要揮棒一千次，」多名球員在比賽空檔透露，冬季訓練時球隊將9成時間投入重量訓練，一邊鍛鍊體格，一邊透過素振打磨揮擊力量。

監督佐佐木洋表示，這種打法的目的並非單純追求眼前勝利，而是「要讓選手培養能延續到大學、職業層級的實力」。

佐佐木監督接著坦言，過去他主張透過犧牲打與戰術「小球」來贏球，但逐漸體會到限制選手揮擊，反而不利於個人成長。

「後來有見解指出，全壘打能決定勝負，確實，3支安打也未必能得分，但全壘打一定能帶來分數，讓選手盡情打擊，既能促進成長，也能幫助球隊取勝。」

這套以力量為基礎的風格，源自教子大谷翔平赴美時，監督也曾向大谷請益，逐步修正而來。

在首戰對智辯和歌山的比賽中，花卷東首局即展現強攻策略，當首棒打者敲出安打後，原本常見的短打並未出現，佐佐木監督改下達「揮擊」指令；結果三年級的佐藤謙成敲出中前安打，形成無人出局一、二壘的局面，順利攻下2分。

「對上強打的智辯和歌山，若只是零星追回1分無法取勝，必須靠打擊創造機會，」佐佐木監督說。

即便在敗給東洋大姬路的比賽中，花卷東依舊擊出10支安打，其中二年級的赤間史彌在第8局擊出清壘三壘打，展現了不放棄的韌性。

這支球隊的主力已有多位2年級選手嶄露頭角，赤間與古城大翔皆挑戰木棒打擊，古城雖在甲子園未能敲出長打，但在岩手大會中擊出全壘打並累計9分打點。先發投手萬谷堅心則在智辯和歌山之戰穩健壓制對手，全場僅失1分。

佐佐木監督最後表示，這個夏天看見了年輕球員顯著成長，而接下來秋季大會將成為新球隊的試金石，岩手縣內各隊必然加強研究對策，縣內競爭的激烈化，也將推動整體水平的提升。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB大谷翔平甲子園

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

陳統恩險落淚想向教練團證明：我也能用　高宇杰抱抱加碼紅包

陳統恩險落淚想向教練團證明：我也能用　高宇杰抱抱加碼紅包

許庭綸瘦2公斤被平野「一眼看穿」：職業選手吃飯不是肚子餓才吃

許庭綸瘦2公斤被平野「一眼看穿」：職業選手吃飯不是肚子餓才吃

陳統恩的大局神奇力發威！平野感動想哭：一直都想讓他下場

陳統恩的大局神奇力發威！平野感動想哭：一直都想讓他下場

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

鮑伊最沮喪：外界看富邦只覺得是失敗　球員努力卻被忽略

鮑伊最沮喪：外界看富邦只覺得是失敗　球員努力卻被忽略

沒暗號也會跑！43歲林智勝盜壘留名　開心到想「拔壘包」

沒暗號也會跑！43歲林智勝盜壘留名　開心到想「拔壘包」

多元出口盃8/16起連兩週登場　台鋼陳文杰：盲棒用球很新鮮

多元出口盃8/16起連兩週登場　台鋼陳文杰：盲棒用球很新鮮

哪有什麼好冰的？德保拉安心復健！劉志威：明年一定在

哪有什麼好冰的？德保拉安心復健！劉志威：明年一定在

大谷翔平連14場比賽上壘！兩度保送跑回分　道奇3局打完5比0領先教士

大谷翔平連14場比賽上壘！兩度保送跑回分　道奇3局打完5比0領先教士

【到底從哪冒出來？】阿伯離奇出現騎士莫名摔車！

熱門新聞

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

陳統恩險落淚想向教練團證明：我也能用　高宇杰抱抱加碼紅包

許庭綸瘦2公斤被平野「一眼看穿」：職業選手吃飯不是肚子餓才吃

陳統恩的大局神奇力發威！平野感動想哭：一直都想讓他下場

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

鮑伊最沮喪：外界看富邦只覺得是失敗　球員努力卻被忽略

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將宣布教練團人事調整

2陳統恩險落淚　高宇杰抱抱加碼紅包

3許庭綸瘦2公斤　平野竟然發現了

4陳統恩的大局神奇力發威！平野感動想哭

5平野點讚悍將小將：向敵隊請教要勇氣

最新新聞

1林維恩三局封鎖火力奪勝！

2致勝絕殺　中華隊世運會沙灘合球奪金

3洋基火力全開12比8擊退紅雀

4

5道奇6比0完封教士　重返國西龍頭

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366