▲承襲大谷翔平哲學 花卷東甲子園展現強打風格。（圖／截自官網）



記者胡冠辰／綜合報導

全國高中棒球錦標賽第2回合，花卷東最終不敵東洋大姬路（兵庫），結束了今夏的征程；然而，這支球隊在甲子園留下的鮮明印象，並非戰績，而是每位打者揮出的強烈擊球聲響，以及建立在扎實體能基礎上的「強打風格」。

「冬天的週末我們一天要揮棒一千次，」多名球員在比賽空檔透露，冬季訓練時球隊將9成時間投入重量訓練，一邊鍛鍊體格，一邊透過素振打磨揮擊力量。

監督佐佐木洋表示，這種打法的目的並非單純追求眼前勝利，而是「要讓選手培養能延續到大學、職業層級的實力」。

佐佐木監督接著坦言，過去他主張透過犧牲打與戰術「小球」來贏球，但逐漸體會到限制選手揮擊，反而不利於個人成長。

「後來有見解指出，全壘打能決定勝負，確實，3支安打也未必能得分，但全壘打一定能帶來分數，讓選手盡情打擊，既能促進成長，也能幫助球隊取勝。」

這套以力量為基礎的風格，源自教子大谷翔平赴美時，監督也曾向大谷請益，逐步修正而來。

在首戰對智辯和歌山的比賽中，花卷東首局即展現強攻策略，當首棒打者敲出安打後，原本常見的短打並未出現，佐佐木監督改下達「揮擊」指令；結果三年級的佐藤謙成敲出中前安打，形成無人出局一、二壘的局面，順利攻下2分。

「對上強打的智辯和歌山，若只是零星追回1分無法取勝，必須靠打擊創造機會，」佐佐木監督說。

即便在敗給東洋大姬路的比賽中，花卷東依舊擊出10支安打，其中二年級的赤間史彌在第8局擊出清壘三壘打，展現了不放棄的韌性。

這支球隊的主力已有多位2年級選手嶄露頭角，赤間與古城大翔皆挑戰木棒打擊，古城雖在甲子園未能敲出長打，但在岩手大會中擊出全壘打並累計9分打點。先發投手萬谷堅心則在智辯和歌山之戰穩健壓制對手，全場僅失1分。

佐佐木監督最後表示，這個夏天看見了年輕球員顯著成長，而接下來秋季大會將成為新球隊的試金石，岩手縣內各隊必然加強研究對策，縣內競爭的激烈化，也將推動整體水平的提升。