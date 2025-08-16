鮑伊最沮喪：外界看富邦只覺得是失敗　球員努力卻被忽略

運動雲

▲▼ 陳連宏、鮑伊 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳連宏、鮑伊 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將本季打線起伏不定，進入下半季後逐漸回穩。打擊教練鮑伊表示，棒球本來就有高低潮，幾周狀況好壞很正常，而下半季開始後，球隊有幾位選手跳出來，讓打線更穩定。

鮑伊指出，許多年輕選手升上一軍後，仍在學習如何真正處理比賽，「這過程並不容易，需要時間去體會與修正。」他特別提到范國宸、申皓瑋在中心打線的穩定發揮，年輕選手則需要更多機會，才能真正理解教練的要求，「這是需要時間的。」

對於近期教練團的職務調整，鮑伊直言並不認為會影響球隊打線與策略，「如果有影響，希望是往好的方向。」

他坦言比較沮喪的是，外界對富邦本季多以「失敗」來看待，卻忽略許多球員的努力與進步，「有些球員表現不錯，但沒有得到球迷和媒體的關注，這是我比較難過的地方。」

鮑伊也點名幾位年輕球員的表現值得肯定。他表示，阿彬（林澤彬）過去三個月打得非常好，阿谷（林岳谷）防守頂尖，打擊也在進步，「這些球員原本春訓時不在主力名單內，但靠著努力慢慢磨練上來，甚至其他隊的球員也注意到他們的進步。」

此外，他也稱讚孔念恩一開始只是角色球員，如今抓住機會，成為每天固定先發，「我看到他的進步。」

談到傷兵困擾，鮑伊坦言，從春訓以來球隊就面臨許多傷病問題，直到近期主力逐漸歸隊，打線才逐步成形。不過他強調，「傷兵不是藉口，所有來到一軍的球員，都必須學會打正確的棒球，上場表現自己。」他期許球隊能在低潮中保持團結，持續往前。

關鍵字： 棒球富邦悍將打線年輕球員教練

