少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

12 year old Lin Chin-Tse casually hit 82 MPH on back-to-back pitches for Chinese Taipei in the Little League World Series pic.twitter.com/SNYQXyayan — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 14, 2025

體育中心／綜合報導

台北市東園國小少棒隊王牌林晉擇在2025世界少棒聯盟（LLWS）首戰就投打俱佳，連續兩球飆出82英里（約131.9公里）火球，還敲出全壘打率隊3：0完封墨西哥。這場表現不僅助台灣旗開得勝，也登上美國《運動畫刊》（Sports Illustrated）等外媒版面，知名棒球網紅「Jomboy」更在社群平台 X 分享影片，引發球迷熱議。

林晉擇此役在首局首打席滿球數情況下，掃出左外野陽春砲，為台灣先馳得點；2局上簡子淂適時安打再下一城，3局上陳世榮補上二壘安打，將比分擴大至3：0。

投球方面，林晉擇先發3局完全封鎖墨西哥打線，沒有被敲任何安打，僅靠2次保送與1次守備失誤讓打者上壘，狂飆9次三振退場。張淳博穩定守住第4、5局，最後由陳啟盛在第6局成功關門，完全壓制墨西哥打線。

比賽中，林晉擇連續兩球投出82英里（約131.9公里）的球速，轉播單位驚呼這相當於職業棒球投手107英里（約172.1公里）的體感速度。《運動畫刊》形容他的投打表現「令人印象深刻」，知名棒球網紅 Jomboy 也在社群分享投球片段，並指出他很輕鬆就投出連兩顆82英里球速。

影片引發球迷熱議，有人幫忙糾正轉播單位的稱呼，強調「那支球隊裡沒有人是中國人，這隊來自台灣」，甚至反問：「Chinese Taipei是什麼？」。

也有人從專業角度分析少棒投手丘僅46呎的距離，笑稱「讓他站上60呎6吋的投手丘，就投不到82英里了」。 但更多人是單純震驚，「他會是下一個鄧愷威嗎？」、「洋基隊現在就簽下他吧！」「他們在海的另一邊到底餵這些孩子吃什麼？」

▲東園少棒林晉擇連飆82哩火球震驚外媒 。（圖／達志影像／美聯社）