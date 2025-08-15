運動雲

>

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

體育中心／綜合報導

台北市東園國小少棒隊王牌林晉擇在2025世界少棒聯盟（LLWS）首戰就投打俱佳，連續兩球飆出82英里（約131.9公里）火球，還敲出全壘打率隊3：0完封墨西哥。這場表現不僅助台灣旗開得勝，也登上美國《運動畫刊》（Sports Illustrated）等外媒版面，知名棒球網紅「Jomboy」更在社群平台 X 分享影片，引發球迷熱議。

林晉擇此役在首局首打席滿球數情況下，掃出左外野陽春砲，為台灣先馳得點；2局上簡子淂適時安打再下一城，3局上陳世榮補上二壘安打，將比分擴大至3：0。

投球方面，林晉擇先發3局完全封鎖墨西哥打線，沒有被敲任何安打，僅靠2次保送與1次守備失誤讓打者上壘，狂飆9次三振退場。張淳博穩定守住第4、5局，最後由陳啟盛在第6局成功關門，完全壓制墨西哥打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽中，林晉擇連續兩球投出82英里（約131.9公里）的球速，轉播單位驚呼這相當於職業棒球投手107英里（約172.1公里）的體感速度。《運動畫刊》形容他的投打表現「令人印象深刻」，知名棒球網紅 Jomboy 也在社群分享投球片段，並指出他很輕鬆就投出連兩顆82英里球速。

影片引發球迷熱議，有人幫忙糾正轉播單位的稱呼，強調「那支球隊裡沒有人是中國人，這隊來自台灣」，甚至反問：「Chinese Taipei是什麼？」。

也有人從專業角度分析少棒投手丘僅46呎的距離，笑稱「讓他站上60呎6吋的投手丘，就投不到82英里了」。 但更多人是單純震驚，「他會是下一個鄧愷威嗎？」、「洋基隊現在就簽下他吧！」「他們在海的另一邊到底餵這些孩子吃什麼？」

▲東園少棒 林晉擇連飆82哩火球震驚外媒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東園少棒林晉擇連飆82哩火球震驚外媒 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 少棒林晉擇全壘打台灣外媒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

曾頌恩攻守俱佳破僵局　兄弟2：0力退味全終止對戰4連敗守龍頭

曾頌恩攻守俱佳破僵局　兄弟2：0力退味全終止對戰4連敗守龍頭

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

熱門新聞

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

讀者回應

﻿

熱門新聞

1發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

2俠客歐尼爾生涯19年都止痛藥成癮

3大谷首談豪宅爭議　外媒律師替他說法

4敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

5台12歲小將130火球＋開轟震驚外媒　

最新新聞

1勇士右投轉戰中職！獅隊鎖定中待確認

2NBA新賽季賽程出爐！焦點對決一次看

3台12歲小將130火球＋開轟震驚外媒　

4湖人先發陣容曝　某高層看好打進西冠

5桃園珍珠海岸國際音樂節　兩大NBA球星8/30降臨

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366