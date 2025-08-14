大谷翔平重返天使主場！火球雙K楚奧特　4.1局丟4分錯失勝投資格

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平，台灣時間14日在天使球場以「第一棒、投手兼指定打擊」身份先發，對戰老東家洛杉磯天使；大谷此役主投4.1局，用球數達本季最多的80球，被敲5支安打、丟掉4分皆是自責分、飆出7次三振無保送，最終在取得勝投資格前退場，5局結束道奇保有5比4領先。

Mike Trout at the plate to face Shohei Ohtani for the first time in an MLB game



Advantage: Shohei pic.twitter.com/StFAZfIrHv [廣告]請繼續往下閱讀... August 14, 2025

1局上半，打者大谷在首打席鎖定天使先發漢瑞克斯（Kyle Hendricks）的變速球拉向右外野形成三壘安打，將個人安打場次延長至12場，同時締造生涯最長的8場連續長打紀錄；隨後貝茲（Mookie Betts）擊出安打送回大谷，接著史密斯（Will Smith）補上一發2分砲，道奇首局便取得3比0領先。

Top of the 1st: Shohei Ohtani hits a leadoff triple



Bottom of the 1st: Shohei Ohtani strikes out the leadoff batter pic.twitter.com/0H4ORzJjyU — MLB (@MLB) August 14, 2025

1局下半，大谷先後解決內托（Zach Neto）與沙努爾（Nolan Schanuel），接著對決楚奧特時雙方露出微笑，但場上較勁毫不手軟；滿球數後大谷以139公里（約87英哩）的滑球凍結楚奧特，完成復出後首次與老隊友的正面交鋒。

2局上半，大谷被天使4棒瓦德（Taylor Ward）轟出右外野陽春砲，接著又因高飛犧牲打失第2分，追平本季單場最多失分紀錄；這也是他自7月21日對雙城以來，再度被擊出全壘打；隨後大谷很快調整配球，混合伸卡球與變化球壓制天使打線，連續解決11名打者，期間再度三振楚奧特。

101 MPH paint from Shohei Ohtani to strike out Mike Trout again! pic.twitter.com/ZlIcwX6Q7A — MLB (@MLB) August 14, 2025

4局上半道奇再添2分，以4比2領先進入下半局，大谷在與楚奧特的第2回合交鋒中飆出162公里直球再度三振對手；然而第5局他先三振倫希佛（Luis Rengifo），但隨後連被奧哈普（Logan O’Hoppe）與特奧多西奧（Bryce Teodosio）安打攻佔一二壘，下一棒尼托（Zach Neto）擊出二壘安打帶回2分，天使將比分縮小至4比5落後。此時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）走上投手丘，結束大谷本場投球。

another Mag-Neto moment pic.twitter.com/tMAZqBlKZg — Los Angeles Angels (@Angels) August 14, 2025

羅伯斯賽前就指出，目標是讓大谷投滿5局，作為投手復出後的重要里程碑；雖然最終僅差2個出局數未能達成，且4失分為本季單場最多，但現場道奇球迷仍以起立鼓掌致敬，天使球迷也報以掌聲，感謝他的回歸表現。