字母哥恐缺席歐錦賽　公鹿因「保險」遲未放行

▲▼安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波恐缺席歐錦賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）至今尚未加入希臘國家隊的歐洲籃球錦標賽集訓，原因是公鹿尚未給予正式書面許可，恐導致他整個賽事缺席。

根據《Eurohoops》記者巴卡斯（Aris Barkas）與巴巴羅西斯（Stavros Barbarousis）報導，字母哥必須獲得公鹿書面授權才能參與任何國家隊訓練或熱身賽，否則不得上場。

與多數NBA球員不同，字母哥的合約規模龐大，希臘籃協所承保的FIBA標準保險額度不足以完全保障公鹿的投資，一旦受重大傷勢，保險賠償上限無法覆蓋球隊損失，因此必須經母隊核准。

這項保險限制同樣適用於丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）與洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Dončić），但2人已獲得球隊放行並參加國家隊熱身賽。字母哥則已錯過包括對塞爾維亞在內的多場熱身賽，明日的比賽也依然無法登場。

依FIBA與NBA協議，NBA球員可在大賽開打前28天加入國家隊，希臘將於8月29日展開首戰，意味字母哥在正常情況下可於8月2日就開始訓練。希臘後續仍有雅典衛城盃與8月25日對法國的最終熱身賽，但能否參與仍取決於公鹿的決定。

關鍵字： NBA密爾瓦基公鹿字母哥安戴托昆波歐錦賽

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

