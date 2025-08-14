NBA批準塞爾提克出售　新老闆接掌球隊估值上看73億美元

The sale of the controlling interests of the Boston Celtics to an investor group led by Bill Chisholm has been unanimously approved by the NBA Board of Governors, the league announced. pic.twitter.com/AQk9cxUe0p — Yahoo Sports (@YahooSports) August 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

東區老牌勁旅塞爾提克正式易主，NBA董事會今（14）日一致批準球隊出售案，由奇索姆（Bill Chisholm）領導的投資團隊接手，交易估值超過61億美元，創下美國職業體育史上最高紀錄。奇索姆將取得至少51%的股權，預計在2028年前「完全掌控」球隊，屆時總估值可能達73億美元。

此前美國職業體育最高交易紀錄是2023年NFL華盛頓指揮官隊以60.5億美元售出；NBA球隊最高紀錄則是2023年由房貸公司老闆伊什比亞（Mat Ishbia）以40億美元收購鳳凰城太陽隊。

奇索姆出生於麻薩諸塞州，畢業於達特茅斯學院及賓州大學沃頓商學院，現任加州Symphony Technology Group管理合夥人。新東家團隊還包括波士頓商人黑爾（Rob Hale），他目前是塞爾提克股東，以及畢爾二世（Bruce Beal Jr.）。

前任球隊老闆格魯斯貝克（Wyc Grousbeck）2002年以3.6億美元收購球隊，並帶領塞爾提克分別在2008年與2024年奪得NBA總冠軍，累計18座總冠軍為聯盟紀錄。

競標過程中，奇索姆擊敗至少另外兩個競爭團隊，其中一隊由前塞爾提克少數股東帕格魯卡（Steve Pagliuca）領導。帕格魯卡隨後宣佈計畫以3.25億美元收購WNBA康乃狄克太陽隊，並將球隊搬至波士頓，但該交易及潛在搬遷仍須經WNBA董事會批準。

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，原計畫格魯斯貝克將持續擔任主總裁至2028年，但最新消息指出，格魯斯貝克在交易完成後將轉任副總裁，奇索姆接任主總裁職位。

塞爾提克記者福斯伯格（Chris Forsberg）指出，「這與原本預期略有不同，但對未來球隊運作影響不大。奇索姆會欣賞格魯斯貝克在過渡期間協助球隊，但61億美元的交易讓奇索姆理所當然成為主導，他將出席NBA董事會會議，擔任塞爾提克未來規劃核心角色。」