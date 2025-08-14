運動雲

NBA批準塞爾提克出售　新老闆接掌球隊估值上看73億美元

記者游郁香／綜合報導

東區老牌勁旅塞爾提克正式易主，NBA董事會今（14）日一致批準球隊出售案，由奇索姆（Bill Chisholm）領導的投資團隊接手，交易估值超過61億美元，創下美國職業體育史上最高紀錄。奇索姆將取得至少51%的股權，預計在2028年前「完全掌控」球隊，屆時總估值可能達73億美元。

此前美國職業體育最高交易紀錄是2023年NFL華盛頓指揮官隊以60.5億美元售出；NBA球隊最高紀錄則是2023年由房貸公司老闆伊什比亞（Mat Ishbia）以40億美元收購鳳凰城太陽隊。

奇索姆出生於麻薩諸塞州，畢業於達特茅斯學院及賓州大學沃頓商學院，現任加州Symphony Technology Group管理合夥人。新東家團隊還包括波士頓商人黑爾（Rob Hale），他目前是塞爾提克股東，以及畢爾二世（Bruce Beal Jr.）。

前任球隊老闆格魯斯貝克（Wyc Grousbeck）2002年以3.6億美元收購球隊，並帶領塞爾提克分別在2008年與2024年奪得NBA總冠軍，累計18座總冠軍為聯盟紀錄。

競標過程中，奇索姆擊敗至少另外兩個競爭團隊，其中一隊由前塞爾提克少數股東帕格魯卡（Steve Pagliuca）領導。帕格魯卡隨後宣佈計畫以3.25億美元收購WNBA康乃狄克太陽隊，並將球隊搬至波士頓，但該交易及潛在搬遷仍須經WNBA董事會批準。

▲塞爾提克坦圖、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，原計畫格魯斯貝克將持續擔任主總裁至2028年，但最新消息指出，格魯斯貝克在交易完成後將轉任副總裁，奇索姆接任主總裁職位。

塞爾提克記者福斯伯格（Chris Forsberg）指出，「這與原本預期略有不同，但對未來球隊運作影響不大。奇索姆會欣賞格魯斯貝克在過渡期間協助球隊，但61億美元的交易讓奇索姆理所當然成為主導，他將出席NBA董事會會議，擔任塞爾提克未來規劃核心角色。」

關鍵字： NBA波士頓塞爾提克奇索姆

