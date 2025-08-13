運動雲

庫明加要求24億合約被勇士拒絕　霍佛德不介意繼續等預計當先發

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加與勇士的合約僵局仍未解決。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）與勇士的續約談判持續卡關，據《ESPN》的最新報導，他曾向勇士要求3年8200萬美元（約24.5億台幣）的合約，但遭到拒絕，他也不願接受灣區開出的2年4500萬美元價碼。另一方面，預計加盟勇士的冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）則不介意繼續等，但退休還是他的選項之一。

勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）近日披露，庫明加與勇士之間的合約問題，過去兩周依然沒有任何實質性進展。庫明加近期回到家鄉剛果民主共和國，再返回邁阿密繼續訓練，但對勇士提出的兩年4500萬美元的報價，他仍持保留態度。

勇士希望該合約能成為一份具可交易性的協議，這也解釋了為何他們要求庫明加放棄不可交易條款。然而，庫明加對這樣的「球隊友好」合約並不感興趣，並且不希望自己被定位為在季中可被交易的球員。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加的合約談判陷入停滯，是否會接受合格報價成為焦點。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加的團隊曾要求3年8200萬美元的合約，但勇士並未點頭。根據報導，目前雙方僵持不下，庫明加已經表明，與其接受勇士現有的提議，他寧願選擇接受790萬美元的合格報價，明年夏天就可恢復自由身。

勇士的補強因為庫明加動向仍未明朗而卡關，冠軍中鋒霍佛德被認為將前進灣區，且將擔任先發。史雷特指出，這位39歲長人「對等待感到舒適」，但即便勇士似乎假設他是下季計畫的一部分，退休對他來說依然是一個選項。

▲霍佛德命中塞爾提克生涯第650記三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德還在等庫明加的決定。（圖／達志影像／美聯社）

另一位名記者史坦（Marc Stein）則表示，國王仍相信以射手蒙克（Malik Monk）換庫明加的交易可能發生。勇士先前曾與國王、太陽展開交易談判，沙加緬度提出包含蒙克與2030年首輪籤（樂透保護）在內的方案，但勇士希望該選秀權為「無保護」，雙方在此卡關。

此外，若此交易案成形，勇士須額外清出薪資空間，代表得送走資深射手希爾德（Buddy Hield）或另一名新星穆迪（Moses Moody），他們對此計畫興趣缺缺。

關鍵字： NBA金州勇士庫明加霍佛德

