運動雲

>

雙響砲生涯累積254轟！　大都會阿隆索榮登隊史全壘打王

▲紐約大都會當家重砲手阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約大都會當家重砲手阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會當家重砲手阿隆索（Pete Alonso）在職業生涯第253支全壘打出現後，寫下了大都會隊史新篇章，成為隊史全壘打王；這一歷史性的一刻發生在主場花旗球場，觀眾席上39748名球迷不僅為他送上掌聲，還在他向觀眾致意時呼喊著他的名字，紀錄這一刻。

阿隆索的突破發生在當地時間晚上7:57，他鎖定勇士王牌斯特賴德（Spencer Strider）一顆快速球，直接將其轟出右外野看台，也讓他正式超越史特羅貝瑞（Darryl Strawberry）252支全壘打紀錄，隨後阿隆索再次揮出全壘打，將紀錄提升至254支。

「作為一個孩子，你根本不會認為自己有機會成為隊史的全壘打領袖，」阿隆索在賽後接受訪問時感慨道，「老實說，這是一個瘋狂的夢想，真的很特別。」

當阿隆索擊出歷史性的全壘打並繞過壘包時，他露出了燦爛的笑容，並與隊友尼莫（Brandon Nimmo）以及麥克尼爾（Jeff McNeil）一同擁抱慶祝，這兩位隊友是他整個職業生涯中一直陪伴他的球員之一，阿隆索隨後摘下頭盔，雙手舉向天空，凝視著全場觀眾的掌聲。

阿隆索以965場比賽達成此成就，比史特羅貝瑞少打了141場，這顯示了他在打擊方面的出色實力、持續保持健康的能力以及在大都會的長期效力；儘管他本來可以在上賽季結束後選擇離開，但他選擇與大都會續約，簽下了一份2年5400萬美元的合約，並在2025年後擁有選擇退出的權利，這使得他有機會在昆士繼續書寫自己的傳奇。

大都會主帥門多薩（Carlos Mendoza）也表示，阿隆索的表現不僅體現了他過人的打擊天賦，更是他持之以恆、保持健康的成果；「你看著他的臉，看到他那麼多的喜悅，很難形容當時阿隆索的表情，他只是享受那一刻，對他來說意義重大。」

阿隆索的連續出賽紀錄目前已經延長至373場，並且仍在繼續，對於是否會在主場還是客場突破全壘打紀錄，他自己也曾期待能在市立球場達成這一成就，並因此有機會與球迷一同慶祝。

最終他在這場比賽中以2支全壘打為球隊贏得勝利，並打破了大都會7連敗的低潮，這樣的表現也讓球迷們對他的紀錄和表現更加讚賞。

儘管阿隆索已經創下了這一成就，他是否能長期保持這一紀錄還有待觀察，他的合約中有選擇退出的條款，這使得他在這個休賽季可能會再次進入自由市場，如果他選擇離開，他的紀錄將會受到威脅；如果他選擇留在大都會，他有望將紀錄保持數十年。

對於是否續約的問題，阿隆索表示，自己對未來仍然保持開放態度，他相信大都會老闆科恩（Steve Cohen）和棒球營運總裁斯特恩斯（David Stearns）有能力為他提供一份長期的合同，阿隆索最後強調「只有一個方式可以找到答案。」

關鍵字： 紐約大都會MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

擔心爸爸走紅毯會尷尬 林逸欣特製「專屬拐杖」超貼心

熱門新聞

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

2大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

3羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

最新新聞

1吳念庭達生涯百安！有感魚雷棒助攻

2颱風楊柳影響南部　獅、鷹留宿北部

3富藍戈道別李東洺：富邦最好的先發之一

4林祖傑睽違一年開轟腦袋空白

5NBA尼克王牌長人唐斯　8月底訪台

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366