雙響砲生涯累積254轟！　大都會阿隆索榮登隊史全壘打王

紐約大都會當家重砲手阿隆索（Pete Alonso）在職業生涯第253支全壘打出現後，寫下了大都會隊史新篇章，成為隊史全壘打王；這一歷史性的一刻發生在主場花旗球場，觀眾席上39748名球迷不僅為他送上掌聲，還在他向觀眾致意時呼喊著他的名字，紀錄這一刻。

https://t.co/AJfvbYq48c pic.twitter.com/jsofs1VHWI August 13, 2025

阿隆索的突破發生在當地時間晚上7:57，他鎖定勇士王牌斯特賴德（Spencer Strider）一顆快速球，直接將其轟出右外野看台，也讓他正式超越史特羅貝瑞（Darryl Strawberry）252支全壘打紀錄，隨後阿隆索再次揮出全壘打，將紀錄提升至254支。

「作為一個孩子，你根本不會認為自己有機會成為隊史的全壘打領袖，」阿隆索在賽後接受訪問時感慨道，「老實說，這是一個瘋狂的夢想，真的很特別。」

當阿隆索擊出歷史性的全壘打並繞過壘包時，他露出了燦爛的笑容，並與隊友尼莫（Brandon Nimmo）以及麥克尼爾（Jeff McNeil）一同擁抱慶祝，這兩位隊友是他整個職業生涯中一直陪伴他的球員之一，阿隆索隨後摘下頭盔，雙手舉向天空，凝視著全場觀眾的掌聲。

阿隆索以965場比賽達成此成就，比史特羅貝瑞少打了141場，這顯示了他在打擊方面的出色實力、持續保持健康的能力以及在大都會的長期效力；儘管他本來可以在上賽季結束後選擇離開，但他選擇與大都會續約，簽下了一份2年5400萬美元的合約，並在2025年後擁有選擇退出的權利，這使得他有機會在昆士繼續書寫自己的傳奇。

大都會主帥門多薩（Carlos Mendoza）也表示，阿隆索的表現不僅體現了他過人的打擊天賦，更是他持之以恆、保持健康的成果；「你看著他的臉，看到他那麼多的喜悅，很難形容當時阿隆索的表情，他只是享受那一刻，對他來說意義重大。」

阿隆索的連續出賽紀錄目前已經延長至373場，並且仍在繼續，對於是否會在主場還是客場突破全壘打紀錄，他自己也曾期待能在市立球場達成這一成就，並因此有機會與球迷一同慶祝。

最終他在這場比賽中以2支全壘打為球隊贏得勝利，並打破了大都會7連敗的低潮，這樣的表現也讓球迷們對他的紀錄和表現更加讚賞。

儘管阿隆索已經創下了這一成就，他是否能長期保持這一紀錄還有待觀察，他的合約中有選擇退出的條款，這使得他在這個休賽季可能會再次進入自由市場，如果他選擇離開，他的紀錄將會受到威脅；如果他選擇留在大都會，他有望將紀錄保持數十年。

對於是否續約的問題，阿隆索表示，自己對未來仍然保持開放態度，他相信大都會老闆科恩（Steve Cohen）和棒球營運總裁斯特恩斯（David Stearns）有能力為他提供一份長期的合同，阿隆索最後強調「只有一個方式可以找到答案。」