昔湖人雙巨頭詹皇、戴維斯轉發同一句話　球迷狂猜：未來再聯手

記者游郁香／綜合報導

上季拆夥的湖人雙巨頭詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis），最近在Instagram限時動態不約而同分享了同一句話，「成為最好的自己，往往伴隨著許多告別」，立刻引發各界關注，有球迷猜大膽猜測，這可能是兩人重聚的暗示。

這段話出自企業家薩蒙（David Sammon），最先發文的是戴維斯，僅過了20幾分鐘後，詹姆斯也轉發相同內容，讓原本看似普通的文字瞬間成為焦點。兩人曾在湖人並肩作戰近6季，2020年聯手奪下總冠軍，但今年2月在涉及唐西奇（Luka Dončić）的重磅交易中分道揚鑣，結束湖人「詹眉連線」時代。

▲詹姆斯與安戴維斯同步發出相同限動，引發球迷熱議。（圖／路透）

自加盟獨行俠後，戴維斯鮮少在社群媒體公開發聲，他正從視網膜剝離手術中復原。上周他罕見連續發出充滿情緒的限動，其中一則寫道：「一個不再在乎的人，曾經是在乎到極致的人。」引來球迷對他身心狀態的關心，還有人推測他仍對湖人交易自己感到不滿。

▲詹姆斯與戴維斯曾在湖人攜手奪冠，關係深厚。（圖／達志影像／美聯社）

如今，詹皇與戴維斯在同一時間點發出相同訊息，不免讓人聯想到這可能是事先協調的「雙人行動」，對象或許是生活圈、職業生涯中的某些人，也可能單純是心境上的共鳴。更有激進派球迷解讀，這或許是在暗示兩人未來重聚的可能性。

隨著湖人將重心轉向唐西奇，詹姆斯的不滿情緒逐漸浮上檯面，他必須積極應對關於自己未來動向的傳聞。另一方面，在達拉斯的戴維斯則尚未找到在洛杉磯時的成功節奏。今夏不斷有傳聞稱，若明年詹姆斯成為自由球員，他有可能與戴維斯、厄文（Kyrie Irving）在獨行俠再度聯手，為了爭冠向湖人說再見。