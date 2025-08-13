陳盈駿親手終結3年前惡夢　與伊朗爭4強：專注為每個球權而戰

▲中華隊後場指揮官陳盈駿親手終結3年前的惡夢，談到8強賽對伊朗，他表示必須為每個球權而戰。（圖／取自FIBA官網，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃本屆亞洲盃「成功復仇」擊退約旦，搶下苦等12年的8強門票，上屆也是陣中主力的陳盈駿，在附加賽關鍵時刻連砍三分，親手終結3年前遭約旦絕殺的惡夢。談到14日凌晨與3屆冠軍伊朗爭4強，他表示全隊必須全神貫注，團結在一起，為每個球權而戰。

陳盈駿是中華隊2022年亞洲盃遭約旦戲劇性絕殺的親歷者，當時他攻下20分、11罰全中，外加5籃板、5助攻和2抄截，卻眼睜睜看著約旦後衛易卜拉欣（Freddy Ibrahim）在中線附近命中絕殺三分，讓中華隊飲恨出局。「我們就是不想再讓那種事發生，」他回憶起那段痛苦經歷時說。

3年後，命運再度讓雙方在同一階段相遇，陳盈駿在復仇之戰末節接管比賽，連砍兩記三分將分差拉開至9分，徹底鎖定勝局。他全場11投6中繳出15分、5籃板、4助攻與2抄截，包辦3記三分。

「特別是在最後關頭，一切都關乎信心與信任，」曾在本屆首戰對菲律賓狂轟34分、投進6顆三分的陳盈駿說，「對我來說，我經歷過很多類似情況。我覺得當出現空檔機會時，我就會有信心出手，不會猶豫。」

中華隊睽違12年再闖亞洲盃8強，14日凌晨的對手是強敵伊朗，雙方自2003年以來，7次在亞洲盃交手，中華隊還未贏過，這將是雙方自2013年馬尼拉4強賽後首次碰頭。

談到這關鍵的一役，陳盈駿強調，「我們必須真正全神貫注於這場比賽，做好球員偵察，了解他們每個人的特點。我們會繼續奮戰、團結打球，為每一個球權而戰。」