45轟平名人堂傳奇！羅里領軍水手7連勝　回應一朗「把握當下」

▲羅里追平名人堂捕手班奇「Johnny Bench，1970年」單季捕手第2多全壘打紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

在屬於鈴木一朗的榮耀週末，西雅圖水手用一場完美勝利回應了這位傳奇的激勵；台灣時間11日，他們以6比3擊敗坦帕灣光芒，完成第2次三連戰橫掃，主場系列以9勝1敗收官，同時將連勝紀錄推進至7場。

這個週末，T-Mobile球場見證了多項屬於鈴木一朗的歷史時刻——入選美國棒球名人堂、退休51號球衣、以及明年即將落成的雕像揭曉。

然而，鈴木一朗並未將焦點完全放在個人，他特別把演說的一部分留給了2025年的水手隊；「接受壓力，發揮最佳」，一朗對球隊的勉勵。

Now that was an epic first pitch. #IchiroHOF pic.twitter.com/FLiSduO0Dc — Seattle Mariners (@Mariners) August 10, 2025

「今年的球隊擁有一個絕佳的機會，」鈴木一朗今日在滿場觀眾面前直視休息區，語氣堅定的說：「你們都很強大且有天賦，請不要把天賦視為理所當然，勝利永遠艱難，從來不會沒有壓力，接受壓力，並找到在壓力下如何發揮最佳的方法。」

「雖然我無法再用安打或雷射傳球幫助你們，但我的意志與渴望永遠與你們同在，我每天來到球場，是為了幫助你們準備好迎接那個時刻。我相信你們能把握當下，」一朗補充道。

開賽後水手用行動呼應了這份鼓舞，首局羅里轟出本季第45支全壘打，追平名人堂捕手班奇（Johnny Bench，1970年）單季捕手第2多全壘打紀錄。

緊接著羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出安打、奈勒（Josh Naylor）獲保送，隨後他們更逼迫光芒先發豪瑟（Adrian Houser）出現投手犯規，下一棒蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）趁勢再補上一支中線安打追加2分，水手在第1局尚未出局前便攻下4分，全局派出10名打者，差點讓豪瑟提前退場。

豪瑟後續雖逐漸穩定，但水手先發吳（Bryan Woo）在中段局數咬住比賽力保不失，最終投滿6局送出9次三振；強打奈勒在第7局補上陽春砲提供保險分，確保比賽勝利。

賽後羅德里奎茲坦言，一朗的話深深觸動自己：「如果我們想達到目標，就必須把握許多關鍵時刻，我真的把這話記在心裡，他每天都在用行動支持我們，這讓我很有感觸。」

羅里則說：「當他特別點名我們、給予希望時，真的很酷，他的每句話都很棒，甚至在名人堂演講中，他的內容都和我們這支球隊產生共鳴。」

吳同樣印象深刻：「他用很正面、很清晰又激勵人心的方式和我們說話，這讓休息區的每個人都感受到了力量。」

羅德里奎茲與一朗的情誼可追溯到他尚未登上大聯盟的日子，他從一朗身上學到最重要的一點，「永不放棄自己」：「很多人擔心要融入，但他從不這麼做，他一直保持自己的姿勢、訓練方式與日常，最終走到今天，我從他身上學到，不要刻意迎合，要做自己，持續把小事做好，看看它會把你帶到哪裡。」