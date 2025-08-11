運動雲

>

45轟平名人堂傳奇！羅里領軍水手7連勝　回應一朗「把握當下」

▲羅里追平名人堂捕手班奇「Johnny Bench，1970年」單季捕手第2多全壘打紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅里追平名人堂捕手班奇「Johnny Bench，1970年」單季捕手第2多全壘打紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

在屬於鈴木一朗的榮耀週末，西雅圖水手用一場完美勝利回應了這位傳奇的激勵；台灣時間11日，他們以6比3擊敗坦帕灣光芒，完成第2次三連戰橫掃，主場系列以9勝1敗收官，同時將連勝紀錄推進至7場。

這個週末，T-Mobile球場見證了多項屬於鈴木一朗的歷史時刻——入選美國棒球名人堂、退休51號球衣、以及明年即將落成的雕像揭曉。

然而，鈴木一朗並未將焦點完全放在個人，他特別把演說的一部分留給了2025年的水手隊；「接受壓力，發揮最佳」，一朗對球隊的勉勵。

「今年的球隊擁有一個絕佳的機會，」鈴木一朗今日在滿場觀眾面前直視休息區，語氣堅定的說：「你們都很強大且有天賦，請不要把天賦視為理所當然，勝利永遠艱難，從來不會沒有壓力，接受壓力，並找到在壓力下如何發揮最佳的方法。」

「雖然我無法再用安打或雷射傳球幫助你們，但我的意志與渴望永遠與你們同在，我每天來到球場，是為了幫助你們準備好迎接那個時刻。我相信你們能把握當下，」一朗補充道。

開賽後水手用行動呼應了這份鼓舞，首局羅里轟出本季第45支全壘打，追平名人堂捕手班奇（Johnny Bench，1970年）單季捕手第2多全壘打紀錄。

緊接著羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出安打、奈勒（Josh Naylor）獲保送，隨後他們更逼迫光芒先發豪瑟（Adrian Houser）出現投手犯規，下一棒蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）趁勢再補上一支中線安打追加2分，水手在第1局尚未出局前便攻下4分，全局派出10名打者，差點讓豪瑟提前退場。

豪瑟後續雖逐漸穩定，但水手先發吳（Bryan Woo）在中段局數咬住比賽力保不失，最終投滿6局送出9次三振；強打奈勒在第7局補上陽春砲提供保險分，確保比賽勝利。

賽後羅德里奎茲坦言，一朗的話深深觸動自己：「如果我們想達到目標，就必須把握許多關鍵時刻，我真的把這話記在心裡，他每天都在用行動支持我們，這讓我很有感觸。」

羅里則說：「當他特別點名我們、給予希望時，真的很酷，他的每句話都很棒，甚至在名人堂演講中，他的內容都和我們這支球隊產生共鳴。」

吳同樣印象深刻：「他用很正面、很清晰又激勵人心的方式和我們說話，這讓休息區的每個人都感受到了力量。」

羅德里奎茲與一朗的情誼可追溯到他尚未登上大聯盟的日子，他從一朗身上學到最重要的一點，「永不放棄自己」：「很多人擔心要融入，但他從不這麼做，他一直保持自己的姿勢、訓練方式與日常，最終走到今天，我從他身上學到，不要刻意迎合，要做自己，持續把小事做好，看看它會把你帶到哪裡。」

關鍵字： 西雅圖水手羅里MLB鈴木一朗

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

熱門新聞

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將Thank You富藍戈！

2詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

3大谷得分領先30分　國聯93年來首見

4大谷翔平炸裂本季第41轟！

5大谷翔平盜三壘失敗遭點名批評

最新新聞

1統一獅七夕「良緣神助宮」主題日進駐新莊

2感謝台灣掛國旗！富藍戈：我會回來的

3鈴木一朗球衣退休感性告白

4國中女壘奪冠軍　暖醫請吃燒肉

5中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366