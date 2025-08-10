衝擊史詩紀錄！羅里炸裂第44轟　距捕手全壘打王僅差4支

▲西雅圖水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）在10日對陣坦帕灣光芒的比賽中，敲出本季第44支全壘打，超越洛佩茲（Javy Lopez）獨居大聯盟捕手單季全壘打第3名，距離培瑞茲（Salvador Perez）2021年的48轟紀錄僅差4轟，而例行賽還有43場比賽。

此役恰逢水手為傳奇外野手鈴木一朗（Ichiro Suzuki）舉行51號球衣退休儀式。羅里在第2打席面對光芒先發博伊爾（Joe Boyle）時，鎖定對方首球時速高達99.6英哩的速球，將球轟向左中外野牛棚，創下個人生涯對最快球速開轟的紀錄。

水手主帥威爾森（Dan Wilson）對此盛讚：「面對那種球速，他能如此精準地掌握，並把球送進牛棚，真的很了不起，能把球往反方向打出去，代表揮棒上的很多細節都做對了，那真是一個精彩的打席、漂亮的揮擊，以及對我們來說很棒的結果。」

羅里的下一個追趕對象，是名人堂捕手班奇（Johnny Bench）1970 年的45轟紀錄；而單季捕手全壘打紀錄則由培瑞茲保持，他在 2021年轟出48支，羅里早在6月就以29轟打破班奇的上半季紀錄（1970年的28支）。

綽號「Big Dumper」的羅里，上半季以38支全壘打作收，只落後邦茲（Barry Bonds）2001年的歷史性成績（39 支）。不過全壘打大賽奪冠後，羅里曾陷入低潮，77打數僅15安，打擊率 .195。

直到對光芒系列賽首戰，他在第8局轟出本季第43支全壘打，幫助球隊逆轉取勝，今日再度開轟顯示低潮已過，重返追紀錄的節奏。

Yes Fly Zone pic.twitter.com/DjgbVbDIJr — Seattle Mariners (@Mariners) August 10, 2025

1970年，班奇是在紅人隊第145場比賽打出第44轟；培瑞茲也是在第145場達成，而葛瑞菲二世（Ken Griffey Jr.）在1997與1998年分別於第137場與第129場達成此數字。而羅里目前進度領先所有人，本戰是水手本季第118場比賽。

羅里的隊友羅德里奎茲（Julio Rodríguez）此役火力同樣驚人，首局下半率先轟出2分砲，隨後在羅里3局開轟後的下一球擊出本場第二發全壘打，助隊將比分擴大至6比1。

羅德里奎茲這發沿左外野線的低平球全程僅3.28秒就越牆，創下本季大聯盟最短滯空時間紀錄，也是水手自2015年Statcast系統啟用以來的第二短紀錄。

E L E C T R I C pic.twitter.com/owscYt21No — Seattle Mariners (@Mariners) August 10, 2025

水手近9場比賽拿下8勝，自交易截止日前引回蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）後氣勢如虹，目前在美聯西區僅落後休士頓太空人半場勝差，並與波士頓紅襪並列美聯首張外卡席次。

羅德里奎茲最後則感謝球迷支持：「這真是太棒了，昨晚卡爾的全壘打幫我們超前，今天又再一次發生，這種能量真的很特別，最近球迷帶來的氣氛，讓我們的比賽感覺特別不一樣，我會一直鼓勵大家繼續保持，因為我們的表現明顯因此更好。」