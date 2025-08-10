運動雲

>

衝擊史詩紀錄！羅里炸裂第44轟　距捕手全壘打王僅差4支

▲西雅圖水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西雅圖水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）在10日對陣坦帕灣光芒的比賽中，敲出本季第44支全壘打，超越洛佩茲（Javy Lopez）獨居大聯盟捕手單季全壘打第3名，距離培瑞茲（Salvador Perez）2021年的48轟紀錄僅差4轟，而例行賽還有43場比賽。

此役恰逢水手為傳奇外野手鈴木一朗（Ichiro Suzuki）舉行51號球衣退休儀式。羅里在第2打席面對光芒先發博伊爾（Joe Boyle）時，鎖定對方首球時速高達99.6英哩的速球，將球轟向左中外野牛棚，創下個人生涯對最快球速開轟的紀錄。

水手主帥威爾森（Dan Wilson）對此盛讚：「面對那種球速，他能如此精準地掌握，並把球送進牛棚，真的很了不起，能把球往反方向打出去，代表揮棒上的很多細節都做對了，那真是一個精彩的打席、漂亮的揮擊，以及對我們來說很棒的結果。」

羅里的下一個追趕對象，是名人堂捕手班奇（Johnny Bench）1970 年的45轟紀錄；而單季捕手全壘打紀錄則由培瑞茲保持，他在 2021年轟出48支，羅里早在6月就以29轟打破班奇的上半季紀錄（1970年的28支）。

綽號「Big Dumper」的羅里，上半季以38支全壘打作收，只落後邦茲（Barry Bonds）2001年的歷史性成績（39 支）。不過全壘打大賽奪冠後，羅里曾陷入低潮，77打數僅15安，打擊率 .195。

直到對光芒系列賽首戰，他在第8局轟出本季第43支全壘打，幫助球隊逆轉取勝，今日再度開轟顯示低潮已過，重返追紀錄的節奏。

1970年，班奇是在紅人隊第145場比賽打出第44轟；培瑞茲也是在第145場達成，而葛瑞菲二世（Ken Griffey Jr.）在1997與1998年分別於第137場與第129場達成此數字。而羅里目前進度領先所有人，本戰是水手本季第118場比賽。

羅里的隊友羅德里奎茲（Julio Rodríguez）此役火力同樣驚人，首局下半率先轟出2分砲，隨後在羅里3局開轟後的下一球擊出本場第二發全壘打，助隊將比分擴大至6比1。

羅德里奎茲這發沿左外野線的低平球全程僅3.28秒就越牆，創下本季大聯盟最短滯空時間紀錄，也是水手自2015年Statcast系統啟用以來的第二短紀錄。

水手近9場比賽拿下8勝，自交易截止日前引回蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）後氣勢如虹，目前在美聯西區僅落後休士頓太空人半場勝差，並與波士頓紅襪並列美聯首張外卡席次。

羅德里奎茲最後則感謝球迷支持：「這真是太棒了，昨晚卡爾的全壘打幫我們超前，今天又再一次發生，這種能量真的很特別，最近球迷帶來的氣氛，讓我們的比賽感覺特別不一樣，我會一直鼓勵大家繼續保持，因為我們的表現明顯因此更好。」

關鍵字： 西雅圖水手羅里MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

軍公教球迷助陣！桃猿大巨蛋票房回溫　周六吸引18802人進場

軍公教球迷助陣！桃猿大巨蛋票房回溫　周六吸引18802人進場

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

2NE1抵台！CL太辣了　Minzy.Dara親切揮手

熱門新聞

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

2日本「同日同場地」兩職業拳手喪命

3快訊／大谷翔平炸裂第40轟創隊史紀錄

4中華男籃慘輸紐西蘭40分　落入附加賽

5大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

最新新聞

1廣陵高校暴力事件輿論延燒　罕見開賽後辭退甲子園

2李維拉洋基OB賽意外撕裂阿基里斯腱！

3羅里距捕手全壘打王僅差4支

4大谷加盟道奇2季94轟！追平馬怪爾

5大谷得分領先30分　國聯93年來首見

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366