運動雲

>

三振巨人首輪大物！響尾蛇黃仲翔5局8K2連勝　洋基林台加高A首打點

▲響尾蛇1A黃仲翔。（圖／截自Milb TV）

▲響尾蛇1A黃仲翔。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇1A黃仲翔繳出5局8K好投，拿下升上1A第2勝，其中一次三振賞給巨人2025年選秀首輪大物凱倫（Gavin Kilen）。

響尾蛇1A黃仲翔對戰巨人1A，首局保送後製造雙殺，2局下遇到亂流，因投手犯規而失1分，隨後連兩局都3上3下。其中他在3局下最後一出局數三振凱倫，凱倫2022年高中畢業時曾獲紅襪第13輪指名但選擇念大學，經過3年磨練成為巨人首輪、第13順位，以524萬美元簽約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仲翔5局下遭長打狙擊，被超前為1比2。不過隊友在6局上灌進3分逆轉，最終以5比2獲勝。他主投5局，用73球，包含48球，被敲4支安打，失2分，奪8次三振，有1次保送，連兩戰奪勝投。

洋基高A台加混血林台加，擔任先發左外野手排第6棒，2局下敲安打送回隊友，自己也跑回1分，球隊單局灌進5分奠定勝基，最終以6比0獲勝。林台加日前剛升上高A，連兩戰都敲出安打，此戰首次進帳打點，保持好手感。

老虎3A李灝宇擔任開路先鋒，3打數無安打，連續3場熄火，不過此戰選到2次保送上壘，跑回1分，吞下1次三振。打擊率.234。

運動家2A莊陳仲敖擔任先發投手，對戰響尾蛇2A，投5局被敲7支安打，失3分，奪2次三振，無保送，防禦率4.23。最終球隊以1比4落敗，他承擔本季第10敗，

運動家高A林維恩7月底曾被放進傷兵名單，此戰傷愈復出對道奇中繼登板，投2局，被敲2支安打，包含1轟，失2分。

道奇1A柯敬賢4打數無安打，吞1次三振，打擊率下降至.220。

關鍵字： 響尾蛇黃仲翔林台加李灝宇莊陳仲敖

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

軍公教球迷助陣！桃猿大巨蛋票房回溫　周六吸引18802人進場

軍公教球迷助陣！桃猿大巨蛋票房回溫　周六吸引18802人進場

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

熱門新聞

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

2日本「同日同場地」兩職業拳手喪命

3快訊／大谷翔平炸裂第40轟創隊史紀錄

4中華男籃慘輸紐西蘭40分　落入附加賽

5大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

最新新聞

1廣陵高校暴力事件輿論延燒　罕見開賽後辭退甲子園

2李維拉洋基OB賽意外撕裂阿基里斯腱！

3羅里距捕手全壘打王僅差4支

4大谷加盟道奇2季94轟！追平馬怪爾

5大谷得分領先30分　國聯93年來首見

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366