三振巨人首輪大物！響尾蛇黃仲翔5局8K2連勝　洋基林台加高A首打點

▲響尾蛇1A黃仲翔。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇1A黃仲翔繳出5局8K好投，拿下升上1A第2勝，其中一次三振賞給巨人2025年選秀首輪大物凱倫（Gavin Kilen）。

響尾蛇1A黃仲翔對戰巨人1A，首局保送後製造雙殺，2局下遇到亂流，因投手犯規而失1分，隨後連兩局都3上3下。其中他在3局下最後一出局數三振凱倫，凱倫2022年高中畢業時曾獲紅襪第13輪指名但選擇念大學，經過3年磨練成為巨人首輪、第13順位，以524萬美元簽約。

黃仲翔5局下遭長打狙擊，被超前為1比2。不過隊友在6局上灌進3分逆轉，最終以5比2獲勝。他主投5局，用73球，包含48球，被敲4支安打，失2分，奪8次三振，有1次保送，連兩戰奪勝投。

洋基高A台加混血林台加，擔任先發左外野手排第6棒，2局下敲安打送回隊友，自己也跑回1分，球隊單局灌進5分奠定勝基，最終以6比0獲勝。林台加日前剛升上高A，連兩戰都敲出安打，此戰首次進帳打點，保持好手感。

老虎3A李灝宇擔任開路先鋒，3打數無安打，連續3場熄火，不過此戰選到2次保送上壘，跑回1分，吞下1次三振。打擊率.234。

運動家2A莊陳仲敖擔任先發投手，對戰響尾蛇2A，投5局被敲7支安打，失3分，奪2次三振，無保送，防禦率4.23。最終球隊以1比4落敗，他承擔本季第10敗，

運動家高A林維恩7月底曾被放進傷兵名單，此戰傷愈復出對道奇中繼登板，投2局，被敲2支安打，包含1轟，失2分。

道奇1A柯敬賢4打數無安打，吞1次三振，打擊率下降至.220。