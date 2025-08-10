快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊10日（台灣時間）主場迎戰藍鳥隊，大谷翔平本季第40轟出爐，前117場比賽40轟達標，創隊史紀錄。

Shohei Ohtani is LOCKED IN ???? pic.twitter.com/0u2e5ycpqA August 10, 2025

前3局雙方形成投手對決，蒙西（Max Muncy）在4局下打出2分全壘打打破沉默，為道奇隊取得領先。大谷翔平在5局下對藍鳥隊的巴西特（Chris Bassitt）轟出陽春砲，將比數拉開至3比0。

大谷翔平本季第40轟出爐，成為日本球員首次連續3季達到40轟。他最快達成40轟的紀錄是2023年在110場比賽中達標，這次則是115場達成，為第二快，2024年則需要第129場比賽才達到第40轟。

這是大谷翔平生涯第4次達成40轟，根據《體育日本》報導，他並列大聯盟歷史第4多次達成此成就。此外，國聯費城人的強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）目前以41轟位居榜首，大谷翔平則排在國聯第二。

根據大聯盟紀錄專家蘭斯（Sarah Langs）表示，大谷翔平在117場比賽內達成40轟，成為道奇隊史紀錄。先前紀錄為1955年史耐德（Duke Snider）的38轟。