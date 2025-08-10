鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

▲ 鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

鄧愷威成為睽違6年在大聯盟拿下勝投的台灣投手，巨人陣中李政厚是韓籍球星，因此韓媒也有所關注，日前韓籍小聯盟投手、曾被譽為「超級新秀」的沈俊錫剛被釋出，引發韓媒擔憂韓國競爭力危機。

韓媒《sportalkorea》以「日本甚至台灣的投手都取得了勝投，然而韓國棒球卻逐漸落後，第二位像朴贊浩或柳賢振這樣的投手在哪裡呢？」報導。文中提到，在美國大聯盟（MLB）中，不僅是日本，甚至台灣投手也成功取得勝投，讓國際上的地位得到了提升。然而，與此同時，韓國棒球卻面臨競爭力的下降，甚至出現「最佳新秀」在小聯盟被釋出的情況，這使得韓國的國際競爭力令人感到不安。

舊金山巨人隊以5比0擊敗華盛頓國民隊，當日巨人隊使用了「假先發」投手策略，鄧愷威第二局登板，以最快球速94.5英里（約152.1公里）的速球壓制住國民打線，鄧愷威成功繳出投5局，被敲3支安打，奪4次三振，無失分的成績，使得鄧愷威成為大聯盟歷史上第九位取得勝投的台灣投手，而這場比賽也是他大聯盟生涯的首勝。

韓媒報導，鄧愷威的這場首勝，讓韓國棒球感受到強烈的危機。近來，美國大聯盟中正是日本投手的全盛時期，像是大谷翔平（洛杉磯道奇）雖然未納入討論，但「超級球隊」的頭號先發投手山本由伸（道奇）、今永昇太（芝加哥小熊隊）和千賀滉大（紐約大都會）等人都在爭奪季後賽席位的隊伍中主力投手。

此外，韓國也遭遇了嚴重挫折。以往被譽為「超級新秀」的沈俊錫，在2023年1月以75萬美元簽約金加盟海盜隊，經過三年後，他今年在海盜新人聯盟出賽17場，累計3敗，防禦率8.02，最終被釋出。最接近大聯盟的國民隊崔賢一升3A打拚中，目前出賽4場，累計3敗，防禦率15.12，尚未得到機會。