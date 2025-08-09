年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

▲伍鐸。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

伍鐸擁有豐富的先發經驗，葉總表示不擔心他的調整狀況，但若休息太久會影響調整。近期由於雨天影響比賽較多，最終他能憑藉經驗處理比賽。葉總強調龍隊會繼續與他溝通，協助調整。

伍鐸本季已累計13場出賽、合計75.2局，接近過去3年83至89局的數字，但他依然保持穩定表現。葉總說，「身體狀態保持訓練，現在球員趨向年輕，但郭源治回到台灣時也能投到145公里，年紀雖是個問題，但對某些選手來說不會太大影響。這一點不用擔心，他有經驗且善於用腦，會仔細研究對手打者。」

朱育賢說，「情蒐給了很多功課，設定投手的攻擊方向，希望不要因為一場比賽不好，就否定之前的努力，要持續向前進。」總教練曾說過，把比賽打得精彩很重要，要展現不服輸的狀態，讓球迷看到。

對戰威能帝的前一戰表現相當優異，龍隊第3局便突破了他。朱育賢說，「那支安打算是幸運安打，每個打者都有企圖心，堅持做好，即便狀況不好也不怕，通過練習來調整，互相幫助彼此。前面打者耐心選球，才能形成滿壘，進而發揮責任，形成好的循環。」

前隊友林智平在7局下出現一、二壘有跑者時的代打，敲出一壘平飛球，由朱育賢接殺化解。朱育賢坦言當時有點嚇到，瞬間回想起12強最後一球的場景。他盛讚林智平，「他是我們的榜樣，今年沒有因為年紀而影響表現，創造了無限可能。他的表現非常出色，值得年輕選手學習。以他接近40歲的年紀，能表現得像年輕選手一樣，代表他付出了很多努力。」