運動雲

>

神獸對決！生涯218勝追平薛茲爾　克蕭：隊友說他球威依然強

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭奪下生涯第218勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇37歲左投克蕭（Clayton Kershaw）今（9）日在主場先發，主投6局失1分，奪下本季第6勝，生涯勝場數追平41歲右投薛茲爾（Max Scherzer）並列現役投手第2名，達到218勝里程碑。

此役為跨聯盟對戰，克蕭面對生涯3451次三振、3座賽揚獎的薛茲爾，2局上雖在1出局、三壘有人時，被擊出安打先失1分，但憑藉老將的控場能力將失分限制在1分。之後雖每局都有跑者上壘，他在4局與6局皆製造雙殺化解危機，沒有再讓多倫多藍鳥擴大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇打線在5局下展開反攻，貝茲（Mookie Betts）轟出逆轉2分炮為克蕭奠定勝基。比賽結束後，主投6局失2分的薛茲爾特地走到道奇休息區，與克蕭寒暄並合影，場面非常罕見且震撼。

賽後克蕭談到與老對手的交手表示，「我知道對上薛茲爾會是場激烈的比賽，他今晚的投球真的很好，速球依舊驚人，連我們的隊友都說他的球威還是那麼強。」

對於在通算勝場上追平薛茲爾，克蕭直言意義非凡，「在我達成3000次三振之前，前位做到的投手就是他，我們職業生涯中多次交手，也當過隊友，能在同年達到這個里程碑很特別。」

克蕭也笑說，「不確定這是不是最後1季，但肯定已到生涯後段，與薛茲爾、韋蘭德（Justin Verlander）一路競爭的過程很享受，今晚的對決真的很棒，他依然是現役頂尖投手，而且比我年長不少呢。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇克蕭多倫多藍鳥薛茲爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

【超級虔誠】3女繳費機前禱告10分鐘　民眾傻眼：怎會選這裡？

熱門新聞

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

228歲神足茂利挑戰拳王搶救不治

3大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

4鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

5鄧愷威大聯盟首勝　台灣近6年再開胡

最新新聞

1神獸對決！克蕭生涯218勝追平薛茲爾

2菅野高優質先發　捕手： 絕對信賴

3千賀滉大坦言「無法撐到比賽後段」

4大谷6月後首度猛打　8月打擊率0.444

5林政華8轟全隊最多　林立不意外

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366