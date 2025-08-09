神獸對決！生涯218勝追平薛茲爾　克蕭：隊友說他球威依然強

▲克蕭奪下生涯第218勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇37歲左投克蕭（Clayton Kershaw）今（9）日在主場先發，主投6局失1分，奪下本季第6勝，生涯勝場數追平41歲右投薛茲爾（Max Scherzer）並列現役投手第2名，達到218勝里程碑。

此役為跨聯盟對戰，克蕭面對生涯3451次三振、3座賽揚獎的薛茲爾，2局上雖在1出局、三壘有人時，被擊出安打先失1分，但憑藉老將的控場能力將失分限制在1分。之後雖每局都有跑者上壘，他在4局與6局皆製造雙殺化解危機，沒有再讓多倫多藍鳥擴大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Clayton Kershaw, Wicked 85mph Back Foot Slider. ???? pic.twitter.com/43ip0bb51l — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 9, 2025

道奇打線在5局下展開反攻，貝茲（Mookie Betts）轟出逆轉2分炮為克蕭奠定勝基。比賽結束後，主投6局失2分的薛茲爾特地走到道奇休息區，與克蕭寒暄並合影，場面非常罕見且震撼。

Competitors.

Friends.

Legends of our game.



Max Scherzer and Clayton Kershaw swapped jerseys after their historic meeting on the mound. pic.twitter.com/Fs0lhLHqpz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 9, 2025

賽後克蕭談到與老對手的交手表示，「我知道對上薛茲爾會是場激烈的比賽，他今晚的投球真的很好，速球依舊驚人，連我們的隊友都說他的球威還是那麼強。」

對於在通算勝場上追平薛茲爾，克蕭直言意義非凡，「在我達成3000次三振之前，前位做到的投手就是他，我們職業生涯中多次交手，也當過隊友，能在同年達到這個里程碑很特別。」

Clayton Kershaw got the win over Max Scherzer tonight pic.twitter.com/hEo8ensPK5 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 9, 2025

克蕭也笑說，「不確定這是不是最後1季，但肯定已到生涯後段，與薛茲爾、韋蘭德（Justin Verlander）一路競爭的過程很享受，今晚的對決真的很棒，他依然是現役頂尖投手，而且比我年長不少呢。」