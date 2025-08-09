運動雲

>

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平6日（台灣時間7日）在主場對紅雀之戰再度上演驚人表現，以「第一棒、投手」身分先發，投出4局8次三振、僅失1分，打擊端則敲出生涯第1000安、同時是本季第39轟的兩分砲。投打兼修的完美演出，連前賽揚獎得主皮維（Jake Peavy）都忍不住直呼，「這不公平吧！」

美國《MLB Network》節目《MLB Tonight》主持人阿姆辛格（Greg Amsinger）回顧時表示：「雖然紅雀以5比3贏球，但道奇在『對決』中獲勝，因為大谷展現了頂級的投球內容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

皮維盛讚大谷直球最快飆到101.1英里（約163公里），搭配銳利滑球等多種球路，「我想不到還有哪位投手能在這個聯盟裡投出這樣的球；能以這麼好的控球精準度投出這麼多種球路的人，只有他。」

他接著感嘆，「這不公平！這就像少棒隊裡最強的球員會做的事——不僅是最佳投手，還是頂尖打者。」

節目播放大谷第39轟畫面時，前水手球星雷諾茲（Harold Reynolds）笑言，「等他敲出第3000安時，恐怕也會是全壘打。」皮維則補充，「他能投出七種變化球，還能飆出100、101英里的速球。」

阿姆辛格則感性喊話，「他正朝著連兩年50轟的速度前進，大家應該成為更狂熱的球迷，因為我們正在見證史上最偉大的球員！」

雷諾茲更將大谷與籃球界之「神」麥可喬丹（Michael Jordan）相提並論，強調，「我們正在目睹將來再也看不到的事，他就是棒球界的喬丹。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊MLB棒球神奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

吳念庭再扮英雄痛擊「流浪獅」　台鋼7局灌4分逆轉勝！

吳念庭再扮英雄痛擊「流浪獅」　台鋼7局灌4分逆轉勝！

江坤宇追平安、王威晨代打再見一擊！　中信兄弟9下大逆轉3比2擊退富邦悍將

江坤宇追平安、王威晨代打再見一擊！　中信兄弟9下大逆轉3比2擊退富邦悍將

19歲新星謝銘駿「跳級」拚職籃　選秀成最大X因子

19歲新星謝銘駿「跳級」拚職籃　選秀成最大X因子

小柯瑞自爆被格林嗆「你知道聯盟每一隊」　哥哥還在旁邊

小柯瑞自爆被格林嗆「你知道聯盟每一隊」　哥哥還在旁邊

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

熱門新聞

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

吳念庭再扮英雄痛擊「流浪獅」　台鋼7局灌4分逆轉勝！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

2中華男籃拚亞洲盃8強　晉級兩條件曝光

3孫易磊11日迎生涯首先發！

4林盛恩1A初登板繳完美內容！

5巨人主場迎戰國民　鄧愷威續任先發！

最新新聞

1大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

2林盛恩1A初登板繳完美內容！

3佐佐木朗希飆156！羅伯斯讚投得很好

4孫易磊11日迎生涯首先發！

5小柯瑞自爆被格林嗆　哥哥還在旁邊

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366