大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平6日（台灣時間7日）在主場對紅雀之戰再度上演驚人表現，以「第一棒、投手」身分先發，投出4局8次三振、僅失1分，打擊端則敲出生涯第1000安、同時是本季第39轟的兩分砲。投打兼修的完美演出，連前賽揚獎得主皮維（Jake Peavy）都忍不住直呼，「這不公平吧！」

美國《MLB Network》節目《MLB Tonight》主持人阿姆辛格（Greg Amsinger）回顧時表示：「雖然紅雀以5比3贏球，但道奇在『對決』中獲勝，因為大谷展現了頂級的投球內容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

皮維盛讚大谷直球最快飆到101.1英里（約163公里），搭配銳利滑球等多種球路，「我想不到還有哪位投手能在這個聯盟裡投出這樣的球；能以這麼好的控球精準度投出這麼多種球路的人，只有他。」

他接著感嘆，「這不公平！這就像少棒隊裡最強的球員會做的事——不僅是最佳投手，還是頂尖打者。」

節目播放大谷第39轟畫面時，前水手球星雷諾茲（Harold Reynolds）笑言，「等他敲出第3000安時，恐怕也會是全壘打。」皮維則補充，「他能投出七種變化球，還能飆出100、101英里的速球。」

阿姆辛格則感性喊話，「他正朝著連兩年50轟的速度前進，大家應該成為更狂熱的球迷，因為我們正在見證史上最偉大的球員！」

雷諾茲更將大谷與籃球界之「神」麥可喬丹（Michael Jordan）相提並論，強調，「我們正在目睹將來再也看不到的事，他就是棒球界的喬丹。」