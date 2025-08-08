運動雲

樂天桃猿已撤換合作廠商　針對食安問題採取全面改善措施

▲樂天球團公告。（圖／截自官網）

記者胡冠辰／綜合報導

近日樂天桃猿再度被爆出球員伙食存在食安問題，據報導，桃猿餐食中發現了死蒼蠅、活蛆等異物，引發社會關注；該事件隨即引起球團的重視，並迅速作出反應，除了火速更換合作廠商，球團也表示將採取一系列措施，確保球員的飲食安全與營養需求。

對於這起食安問題，桃猿球團昨（7日）在回應中表示，已經在現場發現該問題，並在第一時間要求廠商加強衛生管理；球團強調，球員的健康與安全始終是首要關注，並承諾未來將不定期進行環境抽檢，並強化廠商的衛生與消毒要求。

今年4月，桃猿隊曾經因球員伙食質量不佳，且飲食過於油膩、不均衡而受到批評。當時球團承諾做出改進，並表示將與相關單位合作，調整餐點內容，提升營養價值；然而本次餐食質量改善僅持續了1至2週，隨後因預算限制，飯菜依然存在過於油膩的問題，並且出現了更嚴重的食安隱患。

對於食安問題，樂天球團已於昨日配合桃園市政府衛生局進行了環境稽查，並決定即刻更換目前的合作廠商，樂天球團表示，將依據嚴謹的選定流程重新選擇合作對象，並全面審視供餐內容，重新調整以確保球員能夠獲得充足且安全的營養。

此外，樂天球團還提及，將會與專業營養師合作，仔細審視選手的營養需求，並根據球員的需求調整餐飲內容，力求提供更符合運動員健康需求的飲食選擇。

以下是樂天公告全文：

針對本次食安問題，本球團除了昨日第一時間配合桃園市政府衛生局對環境的稽查，也已決定即刻更換目前合作之業者，未來將依據嚴謹的選定流程，重新評估並慎選合作對象，以確保選手飲食的衛生與安全。

同時，將與營養師重新審視、調整相關供餐內容，以全面照顧選手之營養需求。對於相關事件，本球團深表歉意，針對聯盟、桃園市政府以及工會提出的聲明與訴求，以及球迷朋友督促的聲音，我方皆會虛心接受並進行後續制度調整，持續與各方保持良好溝通，並以最嚴謹的態度處理後續相關事宜。

