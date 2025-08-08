運動雲

沙子宸大秀K攻壓制道奇百大新秀群！　繳4局僅失1分好投

▲沙子宸。（圖／翻攝自X／MLBPipeline）



記者胡冠辰／綜合報導

效力奧克蘭運動家高階1A蘭辛鐵桶隊（Lansing Lugnuts）的台灣右投沙子宸，今（8）日先發登板對戰洛杉磯道奇高階1A大湖區螯蝦隊，面對包含百大新秀第30名的外野手霍普（Zyhir Hope）在內的潛力打者群，沙子宸展現穩健控球與壓制力，最終主投4局僅失1分，送出4次三振，順利完成先發任務。

比賽開局，沙子宸馬上迎戰道奇陣中3位排名隊內前30名的打者：分別是第12名的喬治（Kendall George）、第2名的霍普以及第26名的華格納（Logan Wagner）；面對這3位具備跑力與長打潛力的年輕好手，沙子宸展現精準控球與穩定節奏，首局三上三下完美退場。

在前3局的投球中，沙子宸僅被擊出1支安打，送出3次三振，完全封鎖道奇前段棒次的攻勢。

第4局沙子宸續投，再次與霍普對決，最終他成功讓這位道奇頭號外野新星吞下三振，然而隨後面對華格納時，沙子宸出現一顆失投球被敲出左外野陽春全壘打，失掉本場比賽唯一分數；儘管該局再被敲1安並遭盜壘成功，沙子宸仍冷靜處理後續打者，未讓對手擴大攻勢。

沙子宸此役總計用球69球，其中44球為好球，主投4局被擊出3支安打、其中包含1發陽春砲，責失1分，無任何四死球，送出4次三振，防禦率微幅下降至5.33。

沙子宸退場時球隊原以3比1領先，無奈後援投手在第5局遭遇亂流，單局失6分，終場球隊6比7輸球，沙子宸無關勝敗。

