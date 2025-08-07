世運會開幕！中華代表團第104順位進場　黃渼茜、孫家閎掌旗

▲成都世運會開幕，黃渼茜、孫家閎掌旗。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年第12屆成都世界運動會7日晚間在天府國際會議中心的「天府之簷」舉行，我代表團由男子武術套路選手孫家閎，與女子蹼泳選手黃渼茜出任掌旗官，此次世界運動會代表團由中華奧會主席林鴻道兼任代表團團長，並由劉福財出任代表團總領隊。

開幕進場成員包含男女掌旗官在內，由團本部23人與64名含輕艇龍舟、合球、定向越野、水中運動、滑輪運動、滑水、武術、拔河項目選手組成，共87人出席，出場順位於敘利亞和捷克中間，中華隊排在第 104順位出場。

孫家閎2021成都世大運奪下太極拳金牌、太極劍銀牌，重回自己曾站上榮耀的舞台，又出任掌旗官，坦言自己心情會激動，「畢竟能擔任掌旗官，是我從小到大在夢中才能出現的場景！」

第一次擔任掌旗官的孫家閎興奮地表示，這還是首次能有武術選手被任命為掌旗官，他說：「我覺得這是一個累積的過程，過去也有許多學長姐成績很好，所以是大家一起建立出了台灣武術項目在國際賽場上的口碑與曝光度！」

曾入選2020東京奧運游泳國手的黃渼茜，近來重心放在教練工作上，但仍活躍蹼泳領域，曾獲2023年蹼泳亞錦賽50雙蹼金牌、100雙蹼銅牌與2024年蹼泳世錦賽50雙蹼金牌。黃渼茜表示，自己過去曾在運動會擔任過運動員宣示代表，與聖火火炬傳遞者，掌旗官還是第一次，「我很期待，但也有點緊張，就是希望能夠好好的完成這項任務，畢竟這是非常難得且榮耀的時刻！」

本次中國首次承辦世界運動會，大會以「簡約、安全、精彩」為宗旨，開幕典禮在長達460公尺的天府之簷區域進行，表演融入四川在地的巴蜀文化，以「運動無限、氣象萬千」為主題，這也是此次世運會的官方標語。

在運動員退場、典禮結束後，也宣告世運會正式揭開序幕，中華代表團此次共派出120名選手，參與14個運動種類，上屆伯明罕的世運會，代表團共奪下1金、6銀、6銅。