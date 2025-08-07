3局都錯失局點！林昀儒WTT冠軍賽不敵球王林詩棟　吞對戰9連敗

▲台灣桌球一哥林昀儒在WTT橫濱冠軍賽首輪就對上球王林詩棟。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（7）日出戰WTT橫濱冠軍賽男單首輪，強碰世界球王林詩棟，力拚對戰首勝。兩人相隔近5個月再次交鋒，小林前2局皆率先取得局點，卻都沒能拿下，第3局11比8扳回一城。小林第4局展現韌性，化解兩個賽末點，還2度逼出局點，可惜最終還是以12比14敗下陣來，苦吞對戰9連敗，不過比賽內容相當拉鋸。

林昀儒本周扣除巴黎奧運8強積分，世界排名跌出前10名，目前暫居第11，本周在橫濱冠軍賽首輪就對上年僅20歲的球王「小石頭」林詩棟，小林在WTT賽場6連敗給對方，若將去年亞錦賽男團與今年亞洲盃銅牌戰算進去，更是8連敗。不過雙方3月在重慶冠軍賽8強交手時，小林是在聽牌下遭逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相隔近5個月，林昀儒今晚再次展開「碎石計畫」，開賽連下2分，隨後卻連掉4分，局中靠著招牌的反手擰將比數追成6平，一度又被取得3分超前，還好緊咬住比分，在局末展現正手威力並果斷搶攻，以10比9取得1個局點，可惜隨後連3次掛網，小林以10比12讓出首局。

▲台灣一哥林昀儒的「碎石計畫」再次失敗，還得繼續努力。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

進入次局，雙方開局形成拉鋸，林昀儒化被動為主動，正手進攻得分，一度取得7比4、3分領先，但林詩棟後段開啟追分模式，雙方多板相持後，小林掛網失分，比數回到8比8，教練王翊澤喊出暫停。暫停過後，對手發力過猛出界，小林9比8超前，但也沒把握住反攻的機會，雙方戰成9比9。

小林關鍵時刻發球直接得分，10比9取得1個局點，對手卻出現幸運球，又回到10平，小林隨後連掉2分，以10比12連丟2局，總局數0比2遭聽牌。

來到退無可退的第3局，林昀儒在3比5後連追2分，將比數扳成5平，逐步控制比賽局面，局末9比7領先，被逼近到9比8後，把握住發球輪次得分，11比8扳回一局。

第4局，雙方前段打成了5比5，林昀儒連丟3分陷入落後，努力追趕之下，局末靠著一顆幸運球，小林逼近到8比9，迫使對手喊出暫停。暫停過後，小林掛網失誤，8比10被逼出2個賽末點，成功化解將比數扳成10平，但兩次取得局點都沒能拿下，最終以12比14、總局數1比3敗下陣來，苦吞對戰9連敗，「碎石計畫」還得再接再厲。