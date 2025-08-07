甲子園名校廣陵高校爆發霸凌受害生轉學　網炸鍋要求退賽

▲甲子園。（圖／阪急阪神控股株式會社）

記者楊舒帆／綜合報導

第107屆全國高中棒球錦標賽開幕期間吸引了眾多棒球迷的關注，然而，廣陵高校卻陷入了一起惡質的暴行事件。據報導，事件發生於今年1月，當時該校一名一年級學生在宿舍內有違規行為，被當時的二年級多名學生進行暴力對待。事件被校方發現後展開調查，並將此事報告給了日本高野連。參與暴力的學生在3月受到了處分，而受害的學生則被迫轉學。

根據日本媒體《週刊女性》報導，針對這起事件，日本高野連表示，該事件已於3月經過討論，並對該校硬式棒球隊作出「嚴重警告」的處分。然而，隨著事件中涉及的暴力行為及受害學生的遭遇在社交平台上被曝光，事件的性質引發了強烈的網絡討論。

有網友強烈譴責事件中的加害學生，認為這樣的行為無法被容忍，並要求進一步懲處。也有聲音質疑高野連的處理方式，認為該事件應該給予更嚴厲的處分，而不應只停留於「嚴重警告」這樣的表面處理。

報導指出，該暴力行為涉及到令人震驚的指令，如要求受害學生做各種不當行為，並且監督試圖掩蓋這一事件。如果這些消息屬實，則要求廣陵高校退出比賽，並且要求高野連給予更嚴厲的處罰。

廣陵高校6日在其網站上發布了一份聲明，承認了涉及的暴力行為，包括「打胸部」、「打頰部」、「推腹部」和「抓住衣領」等。然而，聲明中對於事件的描述相對模糊，並未公開更多詳細資訊，這讓一些網友質疑學校的處理是否過於輕描淡寫。

目前，這一事件引起了網絡上強烈關注，並且有線上簽名活動要求公開更多的事實。隨著廣陵高校的比賽時間臨近，社會對事件後續的關注也在持續升高。