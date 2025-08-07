守護者威廉斯8.2局熱投126球！　大都會索托一棒粉碎無安打美夢

▲威廉斯（Gavin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

克里夫蘭守護者當家右投威廉斯（Gavin Williams）在台灣時間7日作客花旗球場對戰紐約大都會時，投出8.1局的無安打內容，僅差2個出局數就能成為球隊自1981年以來，首位締造無安打紀錄的投手，然而下一棒索托（Juan Soto）毫不留情的擊出全壘打助隊破蛋，最終守護者仍以4比1奪勝，完成系列賽橫掃。

Gavin Williams takes a no-hit bid into the 9th inning in a masterful start for the @CleGuardians! pic.twitter.com/cGJvUToani [廣告]請繼續往下閱讀... August 6, 2025

威廉斯全場繳出8.2局僅被敲一安、失一分的內容，投出6次三振與4次保送，共用掉126球，創下本季大聯盟單場最多用球數紀錄，直到9局下一出局前，他都尚未被敲出任何安打。

這也是克里夫蘭自卡拉斯可（Carlos Carrasco）在2015年面對光芒、9局2出局時失手以來，投手離無安打最近的一次；更甚者，自1981年 5月15日巴克（Len Barker）完投完全比賽以來，守護者已長達44年未有無安打紀錄，為現今大聯盟最長的無安打乾旱。

Juan Soto homers in the 9th inning to break up Gavin Williams' no-hit bid. pic.twitter.com/6FTQegooAb — MLB (@MLB) August 6, 2025

在9局下一出局時，索托擊出飛球直奔中外野，守護者中外野手馬丁尼茲（Angel Martínez）飛撲試圖接球，球卻從他手套上方飛過，重擊中外野打擊視線牆成為全壘打。

「真的很接近，我盡全力了，」馬丁尼茲賽後說道，「我以為我有機會接到，但球一直在飛，我真希望自己能像蜘蛛人一樣把球抓回來。」

守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）並未在高用球數情況下提前換投，他強調：「他的球速還在，球質依舊犀利，我整場比賽都沒去問他感覺如何，也沒跟教練團談這件事，領先4分的情況下，我得讓他繼續投，你不知道這些投手還會有幾次這樣的機會，他值得走到最後。」

威廉斯在9局下2出局後退場，全場花旗球場觀眾起立鼓掌致敬，他說：「能得到對方球迷的掌聲真的很棒，這種事不常見，我很感激他們。」

Gavin Williams receives a nice ovation from the crowd in Queens after coming just two outs away from a no-hitter pic.twitter.com/UdHDCpizVC — MLB (@MLB) August 6, 2025

威廉斯賽後表示，他在第7局時就注意到計分板上「滿滿的零」，心中開始有了想完成無安打的念頭：「我到了第8局就告訴自己，得把這場投完。」

總教練沃格特則高度讚揚捕手黑吉斯（Austin Hedges）的配球節奏與領導：「他們兩個的節奏非常棒，Heggie配得一場完美的比賽，但所有功勞還是屬於Gavin，他一局又一局讓大都會啞火，不讓他們有任何攻勢。」

本場威廉斯除了控球稍微不穩（4次保送），其他表現近乎完美，特別是透過新加入的卡特球製造大量滾地球出局，全場有13次滾地出局，他自5月21日加入這顆武器球後，對手打擊率低於 .200，成為投球組合中的致命武器。

進攻端方面，守護者在前半場就給足威廉斯火力支援，第二局弗萊（David Fry）擊出生涯第6轟助隊先馳得點，接著馬丁尼茲在第3局轟出2分砲擴大差距；第6局桑塔納（Carlos Santana）選到四壞後跑回本壘，靠著Gabriel Arias的三壘安打送回第4分。

此役獲勝後，守護者自7月7日以來，已拿下26戰中的19勝，目前僅落後美聯外卡第三名1.5場，距離美聯中區龍頭老虎隊也只差6場勝差。

「我真的為這支球隊感到驕傲，」沃格特最後表示，「來紐約拿下三連勝可不容易，我們每天都帶著求勝心態上場，但今天這場，是屬於Gavin Williams的。」