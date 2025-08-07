運動雲

>

守護者威廉斯8.2局熱投126球！　大都會索托一棒粉碎無安打美夢

▲威廉斯（Gavin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯（Gavin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

克里夫蘭守護者當家右投威廉斯（Gavin Williams）在台灣時間7日作客花旗球場對戰紐約大都會時，投出8.1局的無安打內容，僅差2個出局數就能成為球隊自1981年以來，首位締造無安打紀錄的投手，然而下一棒索托（Juan Soto）毫不留情的擊出全壘打助隊破蛋，最終守護者仍以4比1奪勝，完成系列賽橫掃。

威廉斯全場繳出8.2局僅被敲一安、失一分的內容，投出6次三振與4次保送，共用掉126球，創下本季大聯盟單場最多用球數紀錄，直到9局下一出局前，他都尚未被敲出任何安打。

這也是克里夫蘭自卡拉斯可（Carlos Carrasco）在2015年面對光芒、9局2出局時失手以來，投手離無安打最近的一次；更甚者，自1981年 5月15日巴克（Len Barker）完投完全比賽以來，守護者已長達44年未有無安打紀錄，為現今大聯盟最長的無安打乾旱。

在9局下一出局時，索托擊出飛球直奔中外野，守護者中外野手馬丁尼茲（Angel Martínez）飛撲試圖接球，球卻從他手套上方飛過，重擊中外野打擊視線牆成為全壘打。

「真的很接近，我盡全力了，」馬丁尼茲賽後說道，「我以為我有機會接到，但球一直在飛，我真希望自己能像蜘蛛人一樣把球抓回來。」

守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）並未在高用球數情況下提前換投，他強調：「他的球速還在，球質依舊犀利，我整場比賽都沒去問他感覺如何，也沒跟教練團談這件事，領先4分的情況下，我得讓他繼續投，你不知道這些投手還會有幾次這樣的機會，他值得走到最後。」

威廉斯在9局下2出局後退場，全場花旗球場觀眾起立鼓掌致敬，他說：「能得到對方球迷的掌聲真的很棒，這種事不常見，我很感激他們。」

威廉斯賽後表示，他在第7局時就注意到計分板上「滿滿的零」，心中開始有了想完成無安打的念頭：「我到了第8局就告訴自己，得把這場投完。」

總教練沃格特則高度讚揚捕手黑吉斯（Austin Hedges）的配球節奏與領導：「他們兩個的節奏非常棒，Heggie配得一場完美的比賽，但所有功勞還是屬於Gavin，他一局又一局讓大都會啞火，不讓他們有任何攻勢。」

本場威廉斯除了控球稍微不穩（4次保送），其他表現近乎完美，特別是透過新加入的卡特球製造大量滾地球出局，全場有13次滾地出局，他自5月21日加入這顆武器球後，對手打擊率低於 .200，成為投球組合中的致命武器。

進攻端方面，守護者在前半場就給足威廉斯火力支援，第二局弗萊（David Fry）擊出生涯第6轟助隊先馳得點，接著馬丁尼茲在第3局轟出2分砲擴大差距；第6局桑塔納（Carlos Santana）選到四壞後跑回本壘，靠著Gabriel Arias的三壘安打送回第4分。

此役獲勝後，守護者自7月7日以來，已拿下26戰中的19勝，目前僅落後美聯外卡第三名1.5場，距離美聯中區龍頭老虎隊也只差6場勝差。

「我真的為這支球隊感到驕傲，」沃格特最後表示，「來紐約拿下三連勝可不容易，我們每天都帶著求勝心態上場，但今天這場，是屬於Gavin Williams的。」

關鍵字： 克里夫蘭守護者紐約大都會MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

留定湖人！里夫斯明夏將獲年薪近9億續約　成唐西奇長期搭檔

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

日職餐食營養豐盛兼具「真的很厲害」　平野惠一曝兄弟管理方針

大谷翔平投打俱佳締千安里程碑　羅伯斯盛讚：無法用言語形容的強大

大谷翔平投打俱佳締千安里程碑　羅伯斯盛讚：無法用言語形容的強大

柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

柯威士是「右投版」魔神樂！林子偉舊識揭私下一面：像力亞士

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

熱門新聞

大谷翔平敲出千安里程碑！　本季第39轟超前砲嗨翻道奇主場

大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑：學長都知道我要投什麼球

他撿到大谷翔平千安紀念球！　24歲美軍激動：放辦公室珍藏

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平千安達陣！

2道奇3比5不敵紅雀大谷嘆「若撐到最後會是大勝」

3遭兄弟「平鎮幫」狙擊　徐若熙笑回

4大谷千安紀念球被24歲美軍撿到

5中華抗菲奪勝　圖齊：打出節奏就會贏

最新新聞

1韓媒關注那瑪夏轉戰台鋼！曾是賽揚獎排名第4

2甲子園名校廣陵高校爆發霸凌受害生轉學

3鄧愷威周末大聯盟再先發？巨人媒體發文秀端倪

4守護者威廉斯126球挑戰無安打失敗

5詹皇球衣遭竊！ 熱火內鬼偷400件紀念品

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366