小聯盟捷報！　台加混血好手林台加晉升洋基高階1A

▲林台加。（圖／翻攝自X／TampaTarpons）



記者胡冠辰／綜合報導

小聯盟台加混血選手林台加（Tyler John Wilson）傳出好消息，台灣時間7日，林台加獲得紐約洋基球團升上高階1A層級，球隊為佛羅里達州海盜隊（Tampa Tarpons），職業生涯更進一步。

WAVES of Promotions @HVRenegades



Brandon Decker

Xavier Rivas

➡ Owen Cobb

Juan Matheus

Tyler Wilson



August 6, 2025

林台加在2024年選秀會中，以第8輪第241順位被洋基網羅，本賽季他在1A球隊表現亮眼，出賽77場，累積5支全壘打、38分打點，另有15次盜壘成功，打擊率為0.283，整體攻擊指數（OPS）達0.747。

洋基在今日公布小聯盟人員異動，他與另外4位隊友一同獲得升上高階1A的機會，挑戰更高層級的賽事。

現年23歲的林台加父親是曾效力台灣雷公隊的前大聯盟左投Steve Wilson（中文名文雄），母親為台灣人，夫妻倆婚後育有2子，林台加為長子，其名象徵台灣與加拿大的連結，弟弟林立恩則曾入選台灣U18世界盃青棒代表隊，兄弟倆皆展現優異的棒球潛力。