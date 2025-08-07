運動雲

葛斯密特代打開轟、貝德納5出局救援　洋基擊退遊騎兵終止5連敗

▲貝德納（David Bednar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

面對近期5連敗壓力，紐約洋基終於在台灣時間7日靠著葛斯密特（Paul Goldschmidt）的代打陽春砲與新援貝德納（David Bednar）5個出局數的救援，以3比2力克德州遊騎兵，成功止敗並穩住美聯外卡第3席次。

洋基與遊騎兵鏖戰至7局仍以2比2平手，關鍵時刻教練團派上葛斯密特代打，他在2好球落後情況下，咬中一顆失投速球，將球轟出左外野牆打破僵局，幫助洋基取得1分領先，這發陽春全壘打也是他近期走出低潮的證明。

葛斯密特此役雖未先發，但把握機會建功，他近期狀態逐漸回穩，本系列賽共敲出4支安打，包含2轟與1支二壘打，徹底甩脫過去24打數僅2安的低潮；「我當作是今天的第一打席，不特別改變，只專注準備好出擊，」葛斯密特賽後表示。

比賽尾聲比賽迎來新一波高潮，8局下半一出局時貝德納接手登板，他連續解決4名打者皆以三振收場，展現宰制力，然而9局下半2出局後卻讓席格（Corey Seager）保送、西米恩（Marcus Semien）敲安，一度危機四伏。

此時總教練布恩（Aaron Boone）走上投手丘原擬換投，但貝德納堅持面對下一棒賈西亞（Adolis García），最終用第7球三振對手，力保勝果。

「我根本沒看到教練上來，我只是告訴他我想面對這個打者，然後他點頭了，」貝德納賽後回憶，「我只想咬牙拿下最後一個出局數。」

這是貝德納自海盜隊轉戰洋基後首度救援成功，也是本季第18次救援，他此戰投1.2局，用球數高達42顆，是自2022年以來最多的一次。

除了貝德納，洋基其他中繼投手也功不可沒，萊特（Mark Leiter Jr.）、希爾（Tim Hill）、桑托斯（Yerry De los Santos）與貝德納合力投完最後4局無失分穩住局面，替先發羅冬（Carlos Rodón）兜底。

羅冬本場投5局被敲6安、4保送，僅失2分，雖遇不少壘上壓力，但洋基內野三度完成雙殺守備解圍，尤其二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）連續展現守備美技；「今天是場硬仗，」羅冬說，「保送太多了，我需要更快拿下出局數，但球隊守備真的幫了我很大忙。」

這場勝利不僅讓條紋軍中止5連敗，也讓洋基在外卡競爭中保住第3名的位置，略微壓過同樣虎視眈眈的遊騎兵與守護者；總教練布恩賽後誇讚貝德納的鬥志：「那就是鬥犬精神（dog effort），我喜歡這樣的心態。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

