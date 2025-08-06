桃園球場燈光異常！獅猿戰3局突中斷　餅總緊急上場反映

▲桃園球場燈光異常 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／桃園報導

統一獅今作客樂天桃猿，3局下出現一段小插曲，本壘後方的球場大燈不停閃爍，影響比賽進行，賽事因此一度中斷。

當時比賽進行至3局下半，獅隊先發投手蒙德茲遇到亂流，先後被陳晨威、林立敲出安打，1出局後又保送林泓育，形成滿壘局面，戰況緊張。

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此時統一獅總教練林岳平突然上場，向裁判反映燈光異常問題，隨後裁判群集合進行討論。從現場畫面可明顯看到，該處燈光持續閃爍不定。

裁判三度集合，仍未討論出結果，比賽目前已經為此暫停約10分鐘。隨後聯盟透過廣播公告，因燈光異常導致賽事暫停，相關單位正積極排除故障。

公告發布後不久，兩隊總教練上場了解情況，比賽隨即恢復。不過從現場情況來看，燈光閃爍問題仍未完全排除。

比賽恢復後，蒙德茲找回準心，接連解決2人，只因梁家榮高飛犧牲打，失掉1分。

兩隊打完5局仍是1比1平手。6局下，桃猿2出局後展開攻勢，宋嘉翔擊出安打，李勛傑選到四壞球保送，林政華適時開轟，且是發3分砲，本季個人第7轟，率隊突破平手僵局，也把蒙德茲打退場。桃猿暫以4比1領先。

▲林政華 。（圖／樂天桃猿提供）

