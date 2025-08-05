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桃猿本周3本土應戰！洋投補強靜悄悄？沈鈺傑：希望盡快有好消息

▲桃猿洋投霸鉧德。（圖／樂天桃猿提供）

▲桃猿洋投霸鉧德。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

面對831洋將大限，各隊積極尋找更好洋投，統一獅、台鋼雄鷹、中信兄弟都陸續有動作，不過樂天桃猿似乎靜悄悄，對此總教練古久保健二表示，目前是還沒有接收到會有新洋投等相關資訊，「但球團一直都有積極在尋找。」

樂天桃猿上周遭中信兄弟3連戰橫掃，下半季戰績墊底，目前一軍陣中又只剩威能帝、魔神樂。古久保透露，一個月前有和球團針對洋投補強做討論，「球團都很積極尋找，至於詳細狀況還是要問沈副領隊。」

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對此，沈鈺傑表示，目前獨立聯盟、墨西哥聯盟、3A選手等都有在看，「這陣子能找的人選會比較多，當然也希望能盡快有好消息。」

對於目前洋投狀況，沈鈺傑認為，波賽樂有回穩跡象，「近20局只失1分，但霸鉧德狀況是比較不理想。」

霸鉧德近一次一軍先發是8月1日，對中信兄弟僅投4.2局失4分、3分責失，吞3連敗，上一次勝投是6月18日。

球團於8月2日將他下放至二軍，根據規定，他必須等到15天後才能重新回到一軍。這意味著他的下一次一軍出場，很有可能是「期末考」。

由於本周只有2名洋將，桃猿預計以3本土應戰。古久保透露，會以黃子鵬、曾仁和以及林子崴為主。其中曾仁和已經跟隨一軍練習。

關鍵字： 洋投桃猿補強一軍期末

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