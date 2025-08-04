▲奧運棒球重返道奇球場 郭泰源經典投球照獲官方致敬。（圖／截自官方ig）



記者胡冠辰／綜合報導

2028洛杉磯奧運棒球將重返美國知名的道奇球場，繼2020東京奧運後，棒球項目也確定回歸奧運正式賽程；官方社群平台近日發布貼文，回顧1984年奧運棒球歷史，其中一張經典投手照引發台灣球迷熱議，畫面主角正是當年代表中華隊出戰美國隊的「東方特快車」郭泰源。

雖然奧運官方並未標註照片人物姓名，不過不少台灣球迷一眼就認出是郭泰源招牌的高抬腿投球英姿，這個曾被日本媒體形容為「如風中細竹擺動、充滿韻律美感」的動作，勾起無數老球迷的回憶，象徵台灣棒球曾在奧運舞台上留下的重要足跡。

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1984年奧運棒球仍屬示範賽性質，但郭泰源在對美國隊之戰中擔任先發投手，108球完投9局，送出12次三振、失2分（1責失），雖然最終中華隊吞敗，但他卻在比賽中投出158公里快速球，創下當時亞洲投手最快球速紀錄，震撼國際棒壇。

郭泰源的表現日後也引發美、日職棒爭相招手，他最終加盟日本職棒西武獅隊，職業生涯累積117勝68敗、防禦率3.16，率隊奪得6座日本一總冠軍，成為旅日台灣投手的傳奇人物。

2028奧運官方貼文中寫道：「奧運棒球即將重返道奇體育場，1984年，這座傳奇球場曾見證歷史性的時刻，邁向2028的旅程中，我們一方面回顧過去的輝煌，一方面也期待在這座經典球場燈光之下，開啟另一段難忘的新篇章。」

而剛落幕的2024巴黎奧運由國際影星湯姆克魯斯接下奧運會旗，插上好萊塢地標，象徵奧運正式交棒給2028洛杉磯。

隨著各項籌備工作展開，棒球重返道奇球場的消息，也宣告美國主場棒球盛會正式啟動。