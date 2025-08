9萬觀眾創史上最多！　勇士擊退紅人收「賽道經典賽」勝

▲勇士外野手懷特(Eli White)。(圖/達志影像/美聯社)

記者胡冠辰/綜合報導

勇士外野手懷特(Eli White)今天成為大聯盟史上首位在賽車場敲出單場雙響炮的球員,而投手華德瑞普(Hurston Waldrep)則在極具挑戰的情況下奪下生涯首勝,成為本場比賽最大焦點。

面對紅人的左投蘇特(Brent Suter),懷特在第2局擊出一發三分砲,將球轟上左外野牆外、直達賽車場彎道,引爆全場;到了第7局,懷特再次開轟,這次苦主則是紅人後援巴洛(Scott Barlow),懷特這發陽春砲不僅幫助球隊穩固領先,也寫下賽車場首場雙響炮的歷史紀錄。

「參與這種很酷的紀錄總是很棒,」懷特賽後受訪時說道,「所以,這真的很特別,」接著懷特坦言,自己幾乎是在興奮中「斷片」般跑完壘包:「老實說,我打完都像斷片了,2支全壘打感覺好像混在一起。」

隨後他進一步透露,「牛棚隊友還開我玩笑,說我沒向他們致意,但那真是個超酷的時刻,能在那個時間點替球隊建功,我感到非常開心。」

由於原定週六晚間的比賽因雨延賽,勇士臨時緊急將華德瑞普從亞特蘭大叫來支援,他凌晨5點搭車直奔布里斯托,並在比賽中繼登板。

