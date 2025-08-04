▲勇士外野手懷特（Eli White）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

勇士外野手懷特（Eli White）今天成為大聯盟史上首位在賽車場敲出單場雙響炮的球員，而投手華德瑞普（Hurston Waldrep）則在極具挑戰的情況下奪下生涯首勝，成為本場比賽最大焦點。

面對紅人的左投蘇特（Brent Suter），懷特在第2局擊出一發三分砲，將球轟上左外野牆外、直達賽車場彎道，引爆全場；到了第7局，懷特再次開轟，這次苦主則是紅人後援巴洛（Scott Barlow），懷特這發陽春砲不僅幫助球隊穩固領先，也寫下賽車場首場雙響炮的歷史紀錄。

“It’s the @braves who take the checkered flag here in Bristol!” pic.twitter.com/dVAyQBFYG7 — Atlanta Braves Radio Network (@BravesRadioNet) August 3, 2025

「參與這種很酷的紀錄總是很棒，」懷特賽後受訪時說道，「所以，這真的很特別，」接著懷特坦言，自己幾乎是在興奮中「斷片」般跑完壘包：「老實說，我打完都像斷片了，2支全壘打感覺好像混在一起。」

隨後他進一步透露，「牛棚隊友還開我玩笑，說我沒向他們致意，但那真是個超酷的時刻，能在那個時間點替球隊建功，我感到非常開心。」

由於原定週六晚間的比賽因雨延賽，勇士臨時緊急將華德瑞普從亞特蘭大叫來支援，他凌晨5點搭車直奔布里斯托，並在比賽中繼登板。

Hurston Waldrep was scheduled to pitch in Triple-A today. But after a late-night call last night, he headed to Bristol and pitched a solid game for the @Braves! pic.twitter.com/qzT0CZTNHU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 3, 2025

華德瑞普在1出局、2人在壘、球隊落後1分的情況下登場，成功止血並穩住戰局，最終繳出5.2局僅失1分、4次三振、2次保送的佳績。

「我根本沒時間細想這一切，但我真的很感激，」華德瑞普賽後說，「今天真是難以置信的一天。」

勇士總教練史尼特（Brian Snitker）也對這位2023年首輪新秀讚譽有加：「當我們讓他退場時，我說：你今天經歷了這麼多，已經完成任務了。他真的很棒，讓人印象深刻。」

華德瑞普是勇士農場排名第4的新秀，本季都在3A磨練，透過穩定的控球與精準度回到大聯盟，「這一切都是成長的機會，讓我更好、讓我的技術更精練，這樣當時機來臨時，沒人會懷疑我準備好了。」

最後總結比賽，懷特的雙響炮不只成為比賽最大亮點，賽後他也被帶到臨時設置的「勝利通道」，高舉造型如NASCAR冠軍盃的大型獎座，「這是一次非常特別的經歷，從頭到尾都難以忘懷，」懷特笑著說。

▲9萬觀眾創史上最多！ 勇士擊退紅人收「賽道經典賽」勝。（圖／達志影像／美聯社）

布里斯托賽車本戰是大聯盟歷史上第1次在該州進行比賽，如此具有話題的賽事也吸引91032名觀眾入場參與，更是打破了紀錄，成為大聯盟史上最多觀眾進場的比賽。