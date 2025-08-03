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預言湖人下季防守大提升　唐西奇曝關鍵人物：他會教我一些東西

▲▼金童唐西奇與湖人續約3年，多名隊友現身記者會，但天王詹姆斯並未出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇相信湖人下季防守將明顯進步，稱史馬特到來將帶來巨大幫助。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人正式將唐西奇（Luka Doncic）扶正為未來門面，他今夏續簽3年1.65億美元合約，確保效力至2028-29賽季。這位斯洛維尼亞金童在記者會上表示，球隊將迎來「防守改革」，他自信2022年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）的加入將帶來顯著影響。

唐西奇表示，「我們的防守一定會變得更好，我們有了史馬特，他會教我一些東西，這絕對是很大的幫助。」他今夏主動替湖人招攬史馬特與狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）入隊，展現他作為新核心的責任感。

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湖人今年季後賽首輪遭灰狼淘汰，暴露外圍防守弱點。管理層這個休賽季迅速補強，唐西奇如今是隊上唯一一位合約橫跨2027-28賽季之後的球員，湖人預計在2026年將擁有超過1億美元的薪資空間，屆時可追逐像「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）或米歇爾（Donovan Mitchell）等大咖自由球員。

▲▼2022年度最佳防守球員史馬特正式加盟湖人 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲史馬特加入湖人，成防守端重要補強。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

唐西奇也在身體素質上大幅進化，減重近20磅（約9.1公斤），靠無麩質飲食與高強度訓練大變身，「光從外觀來看，我整個身體都不一樣了。」儘管上季受傷勢影響，僅出賽50場，他仍繳出場均28.2分、8.2籃板、7.7助攻的亮眼數據。

唐西奇與「字母哥」是唯2連4季場均得分達28分的球員；自2021-22賽季起，更僅有他與約基奇（Nikola Jokic）能年年繳出至少25分、8籃板與7助攻的表現。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka Doncic

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