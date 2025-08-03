「又是你！」江坤宇曝K-POP許願清單　點名aespa、LE SSERAFIM兩團

▲中信兄弟江坤宇。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟昨（2）日晚間邀請韓國人氣女團ITZY擔任大巨蛋開球嘉賓，其中人氣游擊手江坤宇再度成為焦點人物，他擔任成員Yuna的接球捕手，不只現場觀眾尖叫連連，連社群媒體也湧現「江坤宇又贏了」等熱議話題；今天江坤宇受訪時坦言，自己本來就有關注韓團，更分享自己KPOP許願清單。

其實這並非江坤宇首次與韓國女團有開球互動，早在7月中職明星賽時，他就曾擔任I-DLE成員MINNIE的捕手，當時兩人合比愛心成為話題；這回與Yuna在開球儀式後比出「臉頰愛心」，引發更大迴響。

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▲ITZY可愛忙內申有娜。（圖／中信球團提供）



談到成為「焦點人物」的心情，江坤宇謙虛的說：「沒有啦，因為我平常就會看韓團，老婆也會看，我在旁邊就會跟著看，算是略懂略懂。」他透露自己主要是看女團為主，對KPOP並不陌生。

ITZY成員Yuna當晚在舞台上點名感謝「阿坤」教她們開球動作，他也有些不好意思的笑說：「我自己沒有自我介紹，但球團可能有幫我講，『阿坤』發音也蠻好記的，很感謝她們。」

至於開球儀式後，合照環節的「臉頰愛心」，江坤宇還原現場：「應該是她們的工作人員在旁邊示意，叫我們比一個臉頰愛心，本來想說如果還有下一個動作就來個合比愛心。」

▲ITZY賽後表演。（圖／中信球團提供）



面對這些讓粉絲羨慕不已的「人生高光時刻」，江坤宇也笑說：「其實蠻開心的啦，因為自己有在看韓團，也知道她們是誰，就會比較有感覺。」

最後被問到是否想許願未來還有哪些韓團來幫球隊開球，他靦腆的回答：「很多團耶……aespa啊、LE SSERAFIM啊，先許願這兩團好了，有點不好意思。」