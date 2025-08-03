里拉德回歸拓荒者再接任母校總管　興奮喊話「這是我熱愛的事」

A legacy continues in Ogden. Wildcat legend Damian Lillard is officially joining Weber State Men’s Basketball as the new General Manager.



Dame is stepping into a leadership role that will help shape the future of Wildcat hoops.



A new era begins now.#WeberStateGreat #DameTime pic.twitter.com/MV3bVHX6st — Weber State Men’s Basketball (@WeberStateMBB) August 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

9屆全明星後衛里拉德（Damian Lillard）回歸拓荒者不到2周，今（3）日又有新身分，他將擔任母校韋伯州立大學的男籃隊總經理，致力協助球隊升級戰力、培育下一代球員，他開心喊話，「能幫助這支球隊邁向成功、協助球員在大學後持續發展職涯，是我非常熱衷的事。」

里拉德周末在猶他州奧格登主持第6屆「韋伯州立校友經典賽」時親口宣布此一決定，強調與教練杜夫特（Eric Duft）及整個球隊體系情誼深厚，期盼將自身經驗回饋母校，「這次機會讓我能更深度參與韋伯州立男籃的未來建構。」

里拉德2008至2012年效力韋伯州立，在大四球季繳出場均24.5分、三分命中率40.9%的亮眼表現，兩度獲選Big Sky聯盟MVP，並入選全美第3隊。2012年選秀第6順位加入拓荒者後，生涯至今9度入選NBA全明星賽、5度名列MVP票選前10。

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▲拓荒者傳奇里拉德今夏鳳還巢。（圖／翻攝自X／Portland Trail Blazers）

今夏被公鹿裁掉後，他以3年4200萬美元重返拓荒者，目前正因阿基里斯腱撕裂傷勢進行復健，預計將缺席2025-26賽季，轉為場邊協助球隊；如今也將同步參與韋伯州立籃球營運事務。

根據校方聲明，里拉德將與教練團與體育部密切協作，憑藉其大學與職業層級經歷提供指導、輔導與戰略建議，全面提升球隊競爭力。

「大學體壇不斷進化，要建立強隊需要時間、信任與承諾，」里拉德強調，「我相信韋伯州立的文化，也會更積極參與球隊未來發展。」