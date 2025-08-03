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詹皇未現身力挺唐西奇？　總管：希望他以湖人球員身分退休

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）缺席隊友唐西奇（Luka Doncic）的續約記者會，引發外界揣測他的未來動向，對此球團總管佩林卡（Rob Pelinka）強調，與詹皇陣營溝通順暢並表示，「如果他能以湖人球員身分退休，那對我們而言將是美事一樁。」

佩林卡透露，與詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）一直維持「開放且持續」的對話，彼此互動正向且具支持性，儘管詹皇並未現身唐西奇的續約記者會，但雙方關係並無裂痕。

▲▼湖人天王詹姆斯遭逢左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

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▲佩林卡談詹皇未來去向，表示會尊重所有選擇但樂見他以湖人身分退休。（圖／達志影像／美聯社）

被問到是否認為詹姆斯會在湖人結束生涯時，佩林卡回應，「我們首要的事是尊重他與家人的選擇，何時退休、如何安排未來，那應該由他自己來決定。但如果他能以湖人球員身分退休，那對我們而言將是美事一樁。」

詹姆斯上季繳出場均24.4分、8.2助攻與7.8籃板，投籃命中率高達51.3%，仍是球隊爭冠路上的關鍵角色。即便他已年滿40歲，佩林卡仍視他為「不可或缺的一環」，並表示會持續強化陣容以延長球隊競爭期。

佩林卡也點出今年陣容升級進度，包括簽下狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、防守悍將史馬特（Marcus Smart）與射手拉拉維亞（Jake LaRavia）等新援，「我們對這波補強感到滿意，但絕不會就此滿足。每一年我們都會不斷追求更強陣容、更靠近冠軍。」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron James

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