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NBA金童唐西奇3年49億與湖人續約　宣布捐出1.4億助77位小將追夢

▲▼NBA金童唐西奇與湖人完成3年續約。（圖／翻攝自X／Luka Doncic）

▲NBA金童唐西奇與湖人完成3年續約。（圖／翻攝自X／Luka Doncic）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人正式鎖定新時代門面，「金童」唐西奇（Luka Doncic）在台灣時間3日凌晨親自官宣，與紫金大軍完成續約，價碼為3年1.65億美元（約49億台幣），這份合約包含2028-29賽季的球員選項，他誓言要替洛城帶來更多冠軍，並捐出500萬美元（約1.4億台幣）幫助全球77位年輕運動員追逐夢想。

在符合續約資格的第一天，唐西奇火速與湖人續約，《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）及名記者史坦（Marc Stein）先後披露此消息。唐西奇現有的合約中，2026-27賽季為球員選項，新合約將自2026-27賽季生效，年薪為5100萬美元， 2027-28賽季5510萬美元、2028-29賽季為價值5920萬美元的球員選項，3年總值達1億6530萬美元。

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若唐西奇在2028年跳脫合約，屆時將擁有10年NBA資歷，有資格簽下5年4.17億美元（約124億台幣）的超級合約。

唐西奇在個人社群平台上發文，表達對續留湖人的喜悅，「我剛剛完成與湖人的續約。很興奮能持續努力，為洛杉磯帶來更多冠軍，讓湖人國度引以為傲。」他也不忘感謝球團、隊友與球迷，興奮表示，「這一切才正要開始。」

不僅如此，唐西奇也宣布將捐出500萬美元，資助全球77位年輕運動員追逐夢想。他感性地說，「籃球給了我一切，我很幸運能回饋社會，幫助下一代踏上屬於他們的旅程。」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka Doncic

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