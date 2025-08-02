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高雄海神簽下前NBA搖擺人詹姆斯　曾與溫班亞瑪當隊友

▲▼高雄海神簽下前NBA國王隊搖擺人詹姆斯。（圖／高雄海神提供）

▲高雄海神簽下前NBA國王隊搖擺人詹姆斯。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊2日宣佈簽下前NBA沙加緬度國王隊詹姆斯(Justin James)。28歲的詹姆斯身高201公分，效力法甲聯賽大都會92隊(Metropolitans 92) 期間隊友包括前馬刺隊中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama），是優質2、3號搖擺人，能投能控，且兼具速度與爆發力。

詹姆斯曾效力NBA沙加緬度國王隊、G League克里夫蘭劍客隊、法甲聯賽大都會92隊，上季轉戰冰島聯賽奧爾塔內斯隊(Álftanes)，G League場均18.9分、5.3籃板、3.2助攻。 2022-23球季轉戰法甲聯賽，該季繳出場均10.5分、3.4籃板、2.8助攻的全能表現。

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詹姆斯具備優異身高和全面打法，同時具備良好三分球投射，大學生涯得分2061分是懷俄明大學（Wyoming）校史第三高，海神總教練費雪亦稱讚其臨場判斷與決策能力優異。這將是Justin首度造訪亞洲，場內場外對他而言都是全新體驗，但無論在何處拚戰，追逐總冠軍將是他的唯一目標。

詹姆斯說：「海神隊是一支成功並渴望勝利的團隊，聯盟中有許多充滿天賦的球員，期待與他們競爭切磋。我已經迫不及待球季的展開，攜手隊友為高雄這座城市並肩作戰將是一件非常棒的事。神隊友們，我們一起打造精彩的賽季！」 

關鍵字： TPBL高雄海神詹姆斯Justin JamesNBA

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