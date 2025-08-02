鄧愷威明先發成台灣第6人！7月中就該升？教頭揭當時考量

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人隊台灣右投鄧愷威今天正式升上大聯盟，預計將於明日（台灣時間3日凌晨4點10分）對戰紐約大都會，迎來他大聯盟生涯首次先發。這場比賽將強碰日籍好手千賀滉大，也將成為台灣第六位在美國職棒大聯盟以先發身分出賽的投手，寫下歷史新頁。

值得一提的是，距離上一次有台灣投手在大聯盟先發，已經相隔2502天。上一人是2018年9月27日效力邁阿密馬林魚的陳偉殷，當時對華盛頓國民隊，先發4局失5分（4責失），吞下敗投。

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教頭梅爾文力挺：「控球穩定，球質出色」

鄧愷威此次登板，象徵著台灣睽違7年再有投手重返大聯盟先發舞台。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）給予高度肯定，點出升上大聯盟關鍵，「他的曲球一直都很好，今年控球更加穩定，變化球也能投進好球帶，能夠搶得好球數。他一直都有很棒的球質。」

巨人隊外野手麥克雷（Grant McCray）同日升上大聯盟，也對鄧愷威印象深刻，「他今年真的成熟了很多，去年的確比較辛苦。但今年他的球很有爆發力，站在中外野看他投球非常過癮。」

▲鄧愷威本季在3A的先發成績更是亮眼，4場先發繳出2勝1敗、防禦率0.46的成績，僅被打出7支安打，被打擊率1成06，投出35次三振，壓制力十足。（圖／達志影像／美聯社）

小聯盟壓制力驚人 7月防禦率僅0.52

鄧愷威去年在大聯盟出賽過11局，以中繼為主，被敲15支安打、失12分。但他今年在3A表現穩定，防禦率3.67，54局投出86次三振；尤其是在7月，防禦率僅0.52，17又1/3局送出31K，WHIP僅0.81，被打擊率僅0.119。

而本季在3A的先發成績更是亮眼，4場先發繳出2勝1敗、防禦率0.46的成績，僅被打出7支安打，被打擊率1成06，投出35次三振，壓制力十足。

巨人考量調度機會終於到來

事實上，早在7月中旬鄧愷威就有機會登上大聯盟。他最後一次出賽是在3A擔任中繼，投1又2/3局。當時球隊曾考慮讓他上大聯盟，不過最終選擇惠森亨特（Carson Whisenhunt）先登板。梅爾文透露，「我們當時還在觀望各種可能性。」

如今，隨著巨人隊今日進行球員異動，鄧愷威與麥克雷一同升上大聯盟，他終於獲得證明自己的機會。

第六位台灣大聯盟先發投手 續寫棒球歷史

鄧愷威將成為繼曹錦輝、王建民、郭泓志、陳偉殷與曾仁和之後，第6位在大聯盟登板先發的台灣投手。

球員姓名 生涯先發場次 陳偉殷 170 王建民 126 郭泓志 14 曹錦輝 8 曾仁和 2

▲隨著巨人隊今日進行球員異動，鄧愷威與麥克雷一同升上大聯盟，他終於獲得證明自己的機會。（圖／達志影像／美聯社）