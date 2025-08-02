鄧愷威今年賽季首升大聯盟！　明將對決大都會強投千賀滉大

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威於台灣時間2日獲球團升上大聯盟，將披上66號球衣，迎來本季首場大聯盟先發；預計3日凌晨4點10分在客場對決國聯勁旅紐約大都會，與日本王牌投手千賀滉大正面交鋒。

巨人官方宣布，此次升上大聯盟的不僅有鄧愷威，還包括外野新秀麥克雷（Grant McCray），同時球隊也從大都會手中收購投手巴托（José Buttó）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這些調整在731交易截止日前密集展開，巨人將牛棚守護神多瓦爾（Camilo Doval）與外野手麥克雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）送出，同時從3A移除鄧愷威與麥克雷的名單，顯示出補強陣容的企圖。

回顧鄧愷威去年在大聯盟的登場表現，4場出賽共投11局，遭敲15支安打（包括2支全壘打）、失12分，送出7次三振與8次保送，另有1次觸身球，防禦率高達9.82。

今年他在小聯盟3A明顯回穩，出賽25場其中4場為先發，累計54局共賞86次三振，防禦率降至3.67，被打擊率僅1成94，每局被上壘率（WHIP）為1.11，投球效率明顯提升。

尤其近4場比賽有3場為先發身分，繳出2勝1敗、防禦率僅0.46的佳績，在19.2局中狂飆35次三振，被打擊率僅1成06，展現強烈壓制力，成功贏得重返大聯盟的門票。

鄧愷威此役將迎來本季首次在大聯盟掛帥先發的機會，對手是由日本強投千賀滉大領銜的大都會，千賀本季表現同樣出色，先發16場累計7勝3敗、防禦率2.00，在85.2局中送出82次三振，實力不容小覷。

鄧愷威的首場大聯盟先發將面對大都會火力強勁的打線，包含史上合約最貴、總值高達15年7.65億美元（約新台幣227億元）的強打索托（Juan Soto）、游擊明星林多（Francisco Lindor）、以及阿隆索（Pete Alonso）等人。