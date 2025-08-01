U12世界盃／中華隊明對韓國非贏不可！教頭揭晉級希望關鍵

▲U12世界盃，中華隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U12世界盃少棒超級循環賽，中華隊今（1日）面對強敵美國，在前半段比賽氣勢如虹，一度以5比1大幅領先，不過第5局被追平，第6局再遭再見安打，最終以5比6吞下關鍵一敗，戰績2勝2敗。美國與日本目前同為3勝1敗並列首位，中華隊若想晉級冠軍戰，明日對戰南韓一役，勢必得全力搶勝。

賽後總教練章子健坦言，「前半段包括先發投手李秉容，第一局表現相當不錯，接棒的陳啟盛面對美國2局滿壘危機也順利收下來，整場比賽選手都盡力了，表現值得鼓勵。」

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中華隊此戰前半段氣勢十足，第1局就率先得分，第2至第4局穩紮穩打擴大領先優勢。不過比賽後段風雲變色，第5局被美國強攻追平，第6局更遭敲出再見安打。

前半場比賽中華隊領先，整體氣勢在中華隊這邊，但最後遭到逆轉，章子健認為有時候少棒氣勢就是這樣，「前半段領先，最後沒保持戰果，教練來承擔。」

第二任投手陳啟盛2局接手之後，直到6局面對危機才退場，談到當時投手調度，章子健說，「即使到了6局，啟盛最後速度也沒有減慢，還是有113、114公里，我們相信他能守住，也考量明天還要對韓國，禮拜天也可能有排名賽，看投手消耗能不能最精簡，然後贏下勝利。」

▲U12世界盃，美國隊奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）擊出再見安 。（圖／棒協提供）

首局中華隊就有攻勢，謝承濬選到保送，陳啟盛敲出中外野方向深遠安打，幫助中華隊先馳得點。

1局下美國2出局後靠奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）二壘安打，隨後桑德比（Hunter Sundby）二壘滾地球造成張允恩失誤，美國追平比數。

2局上李秉容二壘安打，並靠暴投上三壘，何羣短打強迫取分，護送李秉容回本壘，自己也成功上壘，林楷宸犧牲觸擊推進跑者，何羣再盜上三壘，胡誠恩安打幫助中華隊取得3:1領先。

4局上中華隊攻勢再起，何羣選保送，林楷宸短打推進跑者，自己也上一壘，再靠捕逸攻佔二三壘，謝承濬選到保送，2出局滿壘時李權恩打出內野沖天炮，但美國二壘手Nolan Hatch漏接，讓中華隊一口氣拿下2分，5：1領先美國。 關鍵的

5局下，美國瓦拉德斯（Kristian Valadez）選到保送，奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）敲出再見安打，終場5比6輸球。