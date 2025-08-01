球場周圍都在喊我名字！　蘇雷亞斯重返水手：目標是贏球

▲蘇雷亞斯重新披上水手戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）再度披上水手戰袍，談到重返西雅圖的感受，他毫不掩飾激動之情，「情緒真的很高昂，當我走在球場周遭，保全人員和球迷都喊我的名字、為我歡呼，這感覺太特別了。」

水手去年11月將蘇亞雷斯交易至亞利桑那響尾蛇，換回後援投手維加斯（Carlos Vargas）、捕手薩瓦拉（Seby Zavala）。

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然而本季蘇亞雷斯強勢反彈，成為2025年表現最火燙的打者之一，目前累積36轟、87分打點，與隊友羅利（Cal Raleigh）並列大聯盟最多，打擊率也有0.248、長打率.576、OPS為.897，儘管近期陷入小低潮，但整體貢獻無可忽視。

蘇雷亞斯說，「這座城市真的值得一座冠軍，我不是為了當英雄才回來，我的目標是贏球，全力以赴，幫助水手奪下總冠軍。」他曾在水手效力2季，累積53轟、183分打點，雖然打擊率僅0.234，但憑藉關鍵時刻的火力與穩定守備，深受球迷喜愛。

Eugenio Suárez and Josh Naylor.. pic.twitter.com/G0cFl6s2xQ — ketel marte burner account (@alexp_1335) August 1, 2025

蘇雷亞斯這次回歸，水手付出不小代價，將一壘新秀洛克利爾（Tyler Locklear）與2名潛力投手克蘭頓（Hunter Cranton）、伯戈斯（Juan Burgos）送至響尾蛇，展現對他的高度重視。

目前水手戰績57勝52敗，與德州遊騎兵並列美聯外卡第三席，正處於季後賽門票的激烈爭奪戰中，蘇亞雷斯的歸隊時間恰逢其時，他與羅利共組的中心打線，加上水手本就堅實的先發輪值，讓季末衝刺更具火力與希望。