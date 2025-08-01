動作超靈活！綠軍一哥坦圖跟腱復原進度驚人　無言致意雙冠大鎖

Chris Paul and Jayson Tatum at the Elite Camp in Las Vegas ????



(via @NBA) pic.twitter.com/Ria9A4j3AF — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

正進行阿基里斯腱傷後復健的綠衫軍當家球星坦圖（Jayson Tatum），近日現身前輩保羅（Chris Paul）的訓練營，他的復原狀況令多位球探感到吃驚，有人直呼，「我不敢相信他動作這麼靈活。」根據《Heavy》的消息，他在2025-26賽季例行賽尾聲復出，尚未被完全排除在外。

有球探形容，「我不是醫生，但我看過很多跟腱撕裂後復出的例子，他的恢復情況真的領先很多。我簡直不敢相信他動作這麼靈活。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲坦圖雖尚未能跑動，仍在保羅訓練營完成多項訓練動作，恢復進度超前。（圖／達志影像／美聯社）

該消息人士補充表示，坦圖雖尚未進行跑步或慢跑訓練，但整體體態保持良好，並在訓練營中毫無困難地完成自己訓練的份內工作，「我不知道這代表他什麼時候能復出，應該是他與球隊的醫療團隊會有完整規劃，確保他準備好才會回來。但就目前來看，他的狀態真的很好。」

波士頓休賽季也迎來重大變動，雙冠「大鎖」哈樂戴（Jrue Holiday）被交易至拓荒者，換回年輕後衛西蒙斯（Anfernee Simons）。塞爾提克在社群平台發布致敬貼文，坦圖也低調轉發限時動態，「無言」致意這位2024年奪冠功臣。

拓荒者是哈樂戴生涯轉戰的第5支球隊，他過去1季出賽62場、場均11.1分、罰球命中率高達90.9%。他曾在2024年春天締造歷史，成為首位能在2支不同球隊首季奪冠的NBA球員，並與塞爾提克簽下4年1.35億美元延長合約，不過雙方今夏就分道揚鑣。

▲塞爾提克一哥坦圖今年季後賽遭逢阿基里斯腱撕裂重傷 。（圖／達志影像／美聯社）