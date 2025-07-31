大谷翔平滑球佔近6成異常　身體無法發力「只能靠手投」

▲大谷翔平本場使用滑球比例高達6成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇二刀流大谷翔平今（31）日僅投3局即退場，除了因腳部痙攣導致提前下場，使用球種的異常分布也引發關注。全場51球中，近6成為滑球類型，對此大谷坦言因身體不適，直球難以控制，只能「靠手丟球」，盡力避免進一步痙攣。

此役大谷以「第2棒、投手兼指定打擊」身分先發，投出最快101英里（約162公里）火球，但投至第4局，開局即陷亂流，被連續敲安又投出2次暴投，最終在無人出局、一三壘有人的局面下，由總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自換下，球團稍後說明退場原因為「右臀部痙攣」。

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賽後，大谷透露早從第1局起就感覺不對，「勉強撐到了第2、3局，最後真的不太行了。」

▲大谷翔平擔心抽筋，造成球種分布異常。（圖／達志影像／美聯社）

針對今日大量使用滑球的投球分布，大谷說明，「今天的直球不太能照想像中投出來，再加上若動作壓得太深，可能更早就會抽筋了，所以只能一邊試著撐、一邊想辦法避免抽筋。」

他進一步表示，「說難聽點，就是用手在丟球，沒辦法好好用身體發力投球。」也正因如此，他只能仰賴不須過度用力的滑球類型應戰。目前道奇將安排大谷休養調整，並視情況決定下一次登板日程。