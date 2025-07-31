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今永昇太復仇釀酒人奪第8勝　小熊緊咬國聯中區戰局

▲▼芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊日籍強投今永昇太在台灣時間31日，客場對戰密爾瓦基釀酒人的比賽中，擔任先發繳出5局失3分、8次三振、無四壞的好投，助隊10比3大勝對手，避免3連戰遭橫掃；賽後今永收下個人本季第8勝，展現穩定表現。

此役是今永本季第15場先發登板，面對國聯中區榜首釀酒人，小熊承受著連敗壓力與分區競爭壓力，然而今永無懼重任，繳出5局89球、被敲5安打、8次三振、3分自責的內容，壓制對手打線。

回顧前一場對白襪慘吞12安、7失分的低潮，今永賽後受訪直言：「前回登板身體機制不順，這幾天和投手教練深入分析，今天就是以修正為最大目標，能幫助球隊取勝真的很好。」

即便面對釀酒人火燙的打線，尤其康崔拉斯（William Contreras）2度擊出陽春砲，今永仍展現出控球與解決打者的能力，前2局雖被追平與超前，但他第3局迅速止血，第4、5局則靠三振與飛球化解失分危機。

此役面對關鍵的分區戰役，今永對比賽的心態仍保持沉穩，「不論今天是第1場還是第100場，不管是面對誰，我的工作都不會改變，就算是連敗之後也一樣，即使今天是爭取3連勝，我要做的事情也完全相同。」

總教練康索（Craig Counsell）對今永的內容也給予肯定：「昇太的表現達到我們的標準，他今天沒有保送，拿下8次三振，投得非常棒，康崔拉斯的第二支全壘打，只能說對方打得太好了。」

除了今永的壓制，小熊打線也終於爆發，菜鳥巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）生涯初登場即在3局上半敲出關鍵清壘二壘打，單局灌進4分奠定勝基；老將哈普（Ian Happ）在第9局補上一發陽春砲，加上布許（Michael Busch）首局開轟，小熊打線全場敲出13支安打，攻下10分。

小熊獲勝後，避免被釀酒人橫掃，並將分區差距縮小至1場勝差，據 FanGraphs最新預測，小熊有96%機率打入季後賽，並以49.9%機率登頂國聯中區。

關鍵字： MLB芝加哥小熊今永昇太

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