拒巴薩選拜仁！迪亞斯26.4億轉會德甲　揭利物浦放行內幕

▲迪亞斯(Luis Díaz)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

德甲霸主拜仁慕尼黑近日宣布完成今夏重磅引援,以總價7500萬歐元(約26.4億新台幣)從英超利物浦簽下哥倫比亞國腳迪亞斯(Luis Díaz),成為球隊今夏第三筆補強。

Lucho is here! FC Bayern sign Luis Díaz. https://t.co/pFoss6k3zd #MiaSanMia #ServusLuis pic.twitter.com/ND0AutmmUt

這筆交易包含附加條款,消息人士透露,在雙方經過數週協商後,利物浦最終接受拜仁提出的改進報價,讓迪亞斯離隊轉戰德甲;拜仁此前已簽下勒沃庫森中衛塔(Jonathan Tah)與霍芬海姆中場新星湯姆·比肖夫(Tom Bischof)。

迪亞斯在加盟後發表個人感言時表示:「我非常開心,能成為拜仁慕尼黑的一員對我意義重大,他們是世界上最頂尖的俱樂部之一。」

「我希望透過自己的踢球風格和個性幫助新球隊,我的目標是贏得每一個可能的冠軍,這正是我們每天作為一個團隊所努力的方向。」迪亞斯堅定的說。

First look at Luis Díaz in Bayern threads ???????? pic.twitter.com/2JpNQINXyk