拒巴薩選拜仁！迪亞斯26.4億轉會德甲　揭利物浦放行內幕

▲迪亞斯（Luis Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

德甲霸主拜仁慕尼黑近日宣布完成今夏重磅引援，以總價7500萬歐元（約26.4億新台幣）從英超利物浦簽下哥倫比亞國腳迪亞斯（Luis Díaz），成為球隊今夏第三筆補強。

這筆交易包含附加條款，消息人士透露，在雙方經過數週協商後，利物浦最終接受拜仁提出的改進報價，讓迪亞斯離隊轉戰德甲；拜仁此前已簽下勒沃庫森中衛塔（Jonathan Tah）與霍芬海姆中場新星湯姆·比肖夫（Tom Bischof）。

迪亞斯在加盟後發表個人感言時表示：「我非常開心，能成為拜仁慕尼黑的一員對我意義重大，他們是世界上最頂尖的俱樂部之一。」

「我希望透過自己的踢球風格和個性幫助新球隊，我的目標是贏得每一個可能的冠軍，這正是我們每天作為一個團隊所努力的方向。」迪亞斯堅定的說。

First look at Luis Díaz in Bayern threads ???????? pic.twitter.com/2JpNQINXyk — B/R Football (@brfootball) July 30, 2025

迪亞斯缺席了利物浦上週六對AC米蘭的友誼賽，並於隔日離開球隊亞洲季前行程，進一步引爆轉會傳聞；據ESPN報導，迪亞斯早在2024年夏天便有意尋求離隊，儘管合約仍至2027年，但雙方續約談判未果，主要因薪資與條件分歧過大。

今夏迪亞斯吸引包括巴塞隆納和拜仁的高度關注，利物浦一度強硬拒絕一切報價，甚至否決拜仁先前提出的6750萬歐元報價，然而在德甲豪門再次出手後，利物浦最終選擇放行。

27歲的迪亞斯上賽季為利物浦攻入17球，為個人英格蘭生涯表現最亮眼的一季，同時協助球隊新任主帥斯洛特（Arne Slot）贏得英超冠軍；迪亞斯自2022年1月由葡超波圖加盟紅軍，轉會總價上看4900萬歐元，效力期間共出賽148場、攻入41球。

他的離隊將有助於平衡利物浦今夏高達2.9億英鎊的總支出，包括購入維爾茨（Florian Wirtz）、弗林蓬（Jeremie Frimpong）、克爾克茲（Milos Kerkez）、馬馬達什維利（Giorgi Mamardashvili）與埃基提克（Hugo Ekitike）等新援。

此外，根據英媒報導，利物浦接下來可能正式出手追求紐卡索聯當家前鋒伊薩克（Alexander Isak），其本人也已向球隊表達轉會意願，為今夏轉會市場再添看點。