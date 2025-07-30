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古久保談波賽樂「3保送算還可以」　球會亂跑打者難設定

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿30日展現「暴力猿」本色，全場敲出17支安打，狙擊富邦悍將，最終以9比1大勝。林子偉雙安貢獻2打點，林政華轟出本季第6發全壘打，繳出猛打賞表現。

▲▼林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

▲林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

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洋投波賽樂先發5局，用了114球，被敲3支安打，送出3次保送與8次三振，失1分。針對他用球數偏多的狀況，總教練古久保健二坦言，第4局就曾考慮是否換投，「3次保送算還可以，之前還曾出現5次保送，今天大致上算是不錯，直球威力也有，但控球不穩定球亂跑，對方面對這種投手，設定也比較困難，狀況還是差一點。」

對波賽樂後續仍有期待，古久保坦言，「希望他主動進攻好球帶抓打者，在前面球數就對決打者，讓守備節奏變好，也會連動打擊。其實他如果有調整好的話，還可以再投一局。今天4局也曾有是否換投的考慮。」還是期待他下一次登板，不過實際先發輪值調度，仍需要與投手教練討論。

悍將先發洋投力亞士近期表現穩定，桃猿首局就靠連續3支安打攻下2分。古久保說：「第一局通常是先發投手最難掌控的一局，我們有掌握到，率先得分。後續也持續追加，讓守備更安心。前3局雙方咬得很緊，也曾評估接下來的局面。但第6局擴大領先，林政華在最後補上一轟穩住勝果，野手整體表現很努力，也避免了4連敗。」

林子偉首次拿到MVP相當開心，「沒想過可以打安打，壘上有人有把握機會。其實力亞士的球其實滿難打，策略是盡量果斷，曲球變化幅度滿大的，設定到的盡量攻擊，也破壞。很開心前兩打席有把握到。」暴力猿前一場遭李東洺壓制，而此戰大復活，林子偉坦言，昨天雙方投手都表現優異，一直持續無安打，他投得很漂亮，看得到，打不好，大家討論之後，認為太猶豫，因此今天果斷一點。」
 

關鍵字： 棒球樂天桃猿富邦悍將林子偉全壘打

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