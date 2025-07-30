林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

▲林家正加盟運動家。（圖／取自林家正官方粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美好手林家正（Lyle Lin）傳出被釋出消息。根據奧克蘭運動家2A球隊Midland RockHounds官網公告，美國時間7月28日，球團正式釋出林家正，以因應新秀陸續簽約報到所帶來的小聯盟人數調整壓力。

運動家方面表示，隨著小聯盟系統接近165人的上限，需根據守備位置與層級做出人員調整，林家正因此被釋出，為新進選手騰出空間。

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現年26歲的林家正去年在世界12強賽大放異彩，身為中華隊主力捕手，他在冠軍戰面對日本轟出全壘打，攻守俱佳的表現贏得球迷喜愛。隨後與運動家簽下小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓。

原本他也入選今年初世界棒球經典賽資格賽名單，卻為了衝擊大聯盟夢想而婉拒參賽，如今卻傳出被釋出的消息。他也不會輕易放棄，將持續尋找新機會。

林家正本季效力2A出賽32場，其中29場蹲捕，合計93打數17支安打、9分打點，打擊率0.183，上壘率0.284，長打率0.204，OPS為0.488。

台鋼雄鷹今年選秀前曾派出副領隊楊士霈率團赴美接觸林家正，表達邀請返台意願，雖然他最終未參加選秀，但未來動向仍備受關注。