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U12世界盃／瓦拉德斯滿貫砲 美國7:4擊敗多明尼加

▲▼ U12美國隊 。（圖／棒協提供）

▲ U12美國隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

​第8屆WBSC U12世界盃棒球錦標賽今（29）日進入預賽最後一天，B組由美國對上多明尼加，雙方前兩局互有攻守、難分軒輊，直到第四局美國隊瓦拉德斯（Kristian Valadez）一棒敲出滿貫全壘打改寫戰局，終場以7:4奪勝。

​ 美國隊首局便面臨考驗，先發投手畢岑霍夫（Mason Bitzenhofer）一上場即出現投手犯規及觸身球，教練團迅速換上第二任投手蒙特（Duncan Mount），他成功穩住陣腳，主投4局僅被敲出3支安打，送出5次三振，展現壓制力。

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多明尼加先發馬特歐（Carlos Rodríguez Mateo）也不遑多讓，投出3.1局送出4K。

​比賽前三局雙方互有攻守，三局上多明尼加靠著潘妮雅（Erick Claudio Peña）安打、盜壘與滾地球推進率先破蛋，但美國隨即在三局下反攻，哈奇（Nolan Hatch）、奇科德羅夫（Chikodroff Christopher）接連安打，加上多明尼加發生傳球失誤，美國順勢追平比數。

​四局下，美國火力全開，桑德比（Hunter Sundby）、卡森（Jack Carson）敲安攻佔壘包，加上一壘手守備失誤與奇科德羅夫補上安打，連下兩城。

面對危機，多明尼加換上潘妮雅投球，一上場便飆出126公里，但仍遭瓦拉德斯逮中一球，轟出關鍵滿貫全壘打，一棒拉開比數。 ​多明尼加在五局上展開反攻，羅薩里歐（Luis Manuel Parra）靠觸身球上壘，接著米尼耶（Dileccio Pérez Minier）擊出右外野二壘安打送回1分，下一棒美迪納（Marvin RODRÍGUEZ）再敲兩分砲，縮小差距至3分。不過六局雙方皆未再得分，最終美國以7:4收下勝利。 ​

賽後，美國隊總教練馬德森（Bryan Madsen）指出，由於雙方賽前戰績相同，此戰至關重要，因此預先擬定投手調度策略，「我們賽前就設定好，一旦先發投手出狀況就會立刻更換。」他也提到今年陣容在長打火力上不如以往，主要受到賽制取消DH與球棒規則更動影響，因此選擇以體育細胞與速度兼具的選手為主軸。 ​

對於場上出現多次爭議判決，多明尼加總教練米吉亞（Anderson Hernandez Mejia）表達無奈：「我們有能力贏下這場比賽，但有時這種情況就是會發生。希望在關鍵時刻，關鍵人物能做出正確判斷。」而談及接下來將在超級循環賽將對上中華隊與日本兩大勁旅，他說：「只需要盡力做到最好，享受棒球的樂趣。」

關鍵字： 棒球美國隊多明尼加U12勝利

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